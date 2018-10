CARROS CONFIGURATOR: Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupé

Een Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupé kies je niet om anoniem door het leven te gaan. Natuurlijk kun je hem ingetogen laten, maar wat als je nu eens helemaal losgaat?

1. AMG PERFORMANCE­-STOELEN – 2.360 EURO

Standaard krijg je van AMG al behoorlijk sportief gevormde stoelen, wat gezien de prestaties van de auto best slim is. Maar het kan natuurlijk nog extremer. Je zult de Performance-stoelen niet elke dag nodig hebben, maar soms zul je blij zijn dat je het vinkje erbij hebt gezet. Ze houden je nog beter op je plek en staan uitstekend in het sportieve interieur. Om het helemaal af te maken moet je wel gele of rode veiligheidsgordels bestellen (484 euro), voor wat kleur in het interieur.

2. GESMEDE LICHTMETALEN 21-­INCH KRUISSPAAKS AMG-­VELGEN – 2.602 EURO

Net als de meeste moderne auto’s heeft ook AMG’s nieuwste een groot wiel ‘nodig’. Voor een meerprijs van iets meer dan 2.600 euro krijg je grotere én bredere wielen. Vóór met Michelin Pilot Sport 4 S-banden in de maat 275/35 en achter zelfs 315/30. Nog meer grip.



3. AMG-­CARBONPAKKET EXTERIEUR II – 3.872 EURO

Nee, voor de gewichtsbesparing hoef je het niet te doen. Maar alle extra koolstofvezel maakt het uiterlijk van de auto wel helemaal áf. Als je dit pakket bestelt, wordt de automatisch uitklappende achterspoiler vervangen door een vast exemplaar, dat ook van koolstofvezel is. Ook de spiegelkappen zijn van dat materiaal gemaakt.

4. AMG PERFORMANCE­-STUURWIEL CARBON/MICROVEZEL – 363 EURO

Ook hier zijn de delen van koolstofvezel puur voor de sier, maar dat mag de pret niet drukken. Het gaat hier vooral om het andere materiaal: microvezel. Deze kunstmatige vorm van alcantara zorgt voor extra grip op het stuurwiel en dat is met 639 pk en vierwielaandrijving geen overbodige luxe. Behalve dat het goed aanvoelt, ziet het er wat ons betreft ook nog eens uitstekend uit: de meerprijs meer dan waard.

5. DESIGNO GRAFIETGRIJS MAGNO – 2.190 EURO

Niet elke auto komt weg met een matte exterieurkleur. De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kan het wat ons betreft goed hebben. AMG levert deze matgrijze kleur alleen op het topmodel en ook dan moet je er meer voor betalen dan voor metallic lak. Maar als je ruim 200.000 euro uitgeeft, maakt de meerprijs ervan ook niet meer uit.



Door: Wouter Spanjaart

MERCEDES­-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4­DOOR COUPÉ