De zevende generatie van BMW’s 5 Serie is een feit. Mooier, ruimer, meer connected en dynamischer dan ooit. Eens temeer de waarachtige business-sportlimousine. Onze modelkeus betreft dan ook onverwijld de 540i Sedan Executive met traditioneel loeiende zes-in-lijn benzinemotor. Te voorzien van de volgende opties.

‘M’ Sportpakket (5.250 euro)

Een heus ‘M’-sportonderstel met stijvere stabi’s, 10 mm verlaagd vanwege kortere en bovendien ook straffere veren en dempers. Alles voor minder rollen, duiken en deinen onder sportieve omstandigheden. Bovendien serieuze sportstoelen die elke sportrijder op waarde weet te schatten. Belangrijk is ook dat de 540i in de kleur Alpinweiss kan worden besteld; een echte ‘M’-sportkleur. In het sportpakket inbegrepen zijn bovendien zwarte raam- en sierlijsten en blauwe grijpers op de remschijven. En vergeten wij de magische ‘M’ badges op staart en flanken niet!

20-inch Ferric Grey Styling 759 L sportvelgen (2.007 euro)

Natuurlijk horen op een auto als een BMW 540i de grootst mogelijke velgen. Vanwege dat Alpinweiss dan liefst ook in deze donkere kleur. Natuurlijk stuurt de auto op deze grotere wielen met hun lagesectie-sportbanden ook exacter. Doorrolt bochten gretiger. ‘Sportlimousine’, weet u nog?

Automatische Sporttransmissie met stuurschakeling (268 euro)

Een versnellingspook en een koppelingspedaal hebben ieders sympathie, maar voor een razendsnelle en vrijwel ononderbroken krachtsontplooiing, met alle zegeningen daarvan voor stuur- en suspensieprecisie, kies je tegenwoordig toch echt voor deze manier van gangwisselen. Gewoon het mooiste en snelste.



Bowers & Wilkins HiFi Diamond Surround Sound System (4.965 euro) i.c.m. Navigatiesysteem Professional (801 euro)

Muziek op z’n mooist. Een vermogen van 1.400 watt (dus 1,4 kilowatt, bijna 2 pk) dat via zestien luidsprekers en Diamond Tweeters (met synthetische diamantjes voor de fijnste hoogste frequenties) op z’n zuiverst tot u komt. Het Navigatiesysteem Professional is BMW’s mooiste routebegeleidingsysteem met ook de grootste display (10,25 inch). Te gebruiken in splitscreen, dan wel fullscreen. Al of niet om dvd’s mee af te spelen. De 3D-weergave van kaarten en routes is ongeëvenaard; de eenvoud van bediening evenzeer.



Lederen bekleding in ‘Dakota Cognac’ met zwarte stiksels (1.312 euro)

Persoonlijke voorkeur van de schrijver. Witte sportlimousine, donkere velgen, cognackleurig leder. Wat kan een mens in hemelsnaam nog meer wensen?

Door: David Bakels