CARROS BUYERS GUIDE: 10 hybrides

Vorige week presenteerde Porsche met haar Panamera Turbo S E-Hybrid een plug-in hybride met een systeemvermogen van 680 pk. Maar wat kun je nog meer kopen als je gecharmeerd bent van een auto met hybride aandrijving?

1 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

De Porsche Panamera Turbo is met 550 pk bepaald geen slappeling. Voor meer sportiviteit én een lager verbruik vindt Porsche het echter nodig om de Turbo te overtroeven met de Turbo S E-Hybrid. Naast een 4-liter V8-benzinemotor van 550 pk is er een elektromotor van 136 pk aan boord. Het systeemvermogen telt op tot 680 pk bij een maximumkoppel van 850 Nm. De 0-100 km/u verloopt in 3,4 tellen.

2 MINI Cooper S E Countryman ALL4

Concerngenoot BMW was al van de plug-in hybrides, maar MINI nog niet. Daar komt verandering in met de MINI Cooper S E Countryman ALL4 die binnenkort in de showroom verschijnt. Deze vierwielaandrijver koppelt een 1,5-liter driecilinder benzinemotor met 136 pk aan een elektromotor met 88 pk aan vermogen. Het systeemvermogen is 224 pk. De volledige elektrische actieradius bedraagt circa 40 kilometer.



3 Ferrari LaFerrari

De V12 in LaFerrari en LaFerrari Aperta, de onbetwiste hypercars van de Italianen, schopt het slechts tot een magere 800 pk. Daarom biedt een elektromotor uitkomst. Samen komen ze tot 963 aan systeemvermogen en daarmee maak je natuurlijk wel het onderscheid. Een minpuntje: alle 499 exemplaren van de LaFerrari zijn al verkocht. Hetzelfde geldt voor de 200 Aperta’s.



4 BMW X5 xDrive40e Plug-in hybride

Bij BMW schuwen ze de elektromotor niet weten we als we naar het modelaanbod kijken. Meest in het oog springt de i-divisie met de BMW i3 en i8. Een interessante plug-in hybride binnen het gamma vinden wij de BMW X5 xDrive40e. Puur op de elektromotor legt hij 31 kilometer af, maar hij werkt net zo graag samen met de 4-cilinder benzinemotor. Het systeemvermogen komt uit op 313 pk.



5 Mercedes-Benz S 500 e Plug-in hybrid

Van de SUV van BMW springen we naar de limousine van Mercedes-Benz; de S-Klasse. Een zescilinder benzinemotor krijgt de nodige backup van een elektromotor waardoor de S-Klasse vertrouwt op 442 pk aan vermogen. De volledige elektrische actieradius is net als bij de BMW circa 30 kilometer. De Mercedes-Benz S 500 e Plug-in hybrid raffelt de klassieke sprint af in net iets meer dan vijf tellen.



6 Volvo XC90 T8

De Volvo XC90 T8 krijgt van huisuit een systeemvermogen mee van 407 pk. Wij opteren echter voor de plug-in hybridevariant van de XC90 voorzien van het Polestar Performance Optimisation-pack. Dan heeft de huistuner van de Zweden het vermogen uitgebouwd naar 421 pk, terwijl het maximumkoppel uitkomt op 680 Nm. De 0-100 km/u sprint profiteert daarvan: die verloopt in 5,5 tel. De volledige elektrische actieradius komt uit op ruim 40 kilometer.



7 Lexus LS 500h

In Detroit maakten we in januari kennis met de nieuwe Lexus LS 500. De auto is een stuk sportiever dan zijn voorganger – lees: langer, lager en breder – en zal zijn vermogen halen uit een twin-turbo 3,5-liter V6. Op de komende Autosalon van Genève wordt de hybride-versie verwacht; de LS 500h.



8 Audi Q7 e-tron quattro

De meeste plug-in hybrides die we kennen koppelen een benzinemotor aan een elektromotor. Audi doet het met de Audi Q7 e-tron quattro anders, want daar is gekozen voor een V6 TDI-motor binnen het samenspel. De Q7 e-tron quattro laadt zich via een normaal stopcontact op in 8 uur en via een snellaadsysteem in 2,5 uur.



9 Volkswagen Passat GTE

Bij Volkswagen dragen zowel de Golf als de Passat de blauwe GTE-badge. Beide varianten zijn plug-in hybrides, waarbij de Passat GTE de snelle Golf met een systeemvermogen van 218 pk overtreft. Beide GTE’s waren tot voor kort behoorlijk populair onder de zakelijke rijders omdat de bijtelling 15 procent bedroeg. Volkswagen is zo slim geweest om een voorraadje van zowel de Golf GTE als de Passat GTE aan te maken, waardoor nog altijd van dat lage bijtellingstarief geprofiteerd kan worden.



10 McLaren P1

De McLaren P1 is net als de LaFerrari alleen nog als tweedehandsje te koop, want eind 2015 waren alle 375 exemplaren van de lopende band gerold, maar als je er eentje te pakken krijgt, is het meteen ook goed raak. Naast de 737 pk sterke 3,8 liter twinturbo V8-motor heeft de P1 ook een 179 pk leverende elektromotor onderhuids. Het systeemvermogen van 916 is net wat minder dan dat van de LaFerrari, maar van 0-300 km/u in 17 seconden is nog best wel aardig. Oh ja, een nieuwe P1 startte bij 1.111.617 euro.