CARROS BUYERS GUIDE: dé 10 achterwielaandrijvers van 2016

Voor de nodige speelsheid kies je natuurlijk voor een achterwielaangedreven auto. Dit zijn onze favorieten van 2016.

Ferrari GTC4Lusso T

De Ferrari GTC4Lusso T beschikt niet als zijn voorganger – de Ferrari FF – over een atmosferische V12. De V8 van de GTC4Lusso T levert bovendien ‘slechts’ 610 pk, tegenover de 690 pk van de vierwielaangedreven FF. Toch kan de Ferrari GTC4Lusso T wel wat potten breken. Hij stuurt immers al zijn aandrijfkracht standaard naar de achterwielen. Nog een pluspunt: hij is door zijn achterwielaandrijving 80 kilo lichter dan de V12.



Mercedes-AMG GT C Roadster

Snel én open. Als dat je wensen zijn, dan kan je in 2016 niet om de Mercedes-AMG GT C Roadster heen. Met een vermogen van 557 pk schiet je in 3,7 tellen van nul naar honderd. Ruim voldoende om de wind door je haren te voelen strijken. De achterwielaangedreven GT C Roadster beschikt over vier sturende wielen, maar alleen de achterste twee zijn aangedreven.



Cadillac ATS-V Coupe

In CARROS #5 van dit jaar reden we met de Cadillac ATS-V Coupe; een halfduizend paardenkrachten sterke achterwielaandrijver. En hij verraste. We schreven: “De Cadillac ATS-V Coupe is niet alleen een serieus alternatief, maar een volwaardig substituut voor Europese sportcoupés van dit kaliber.”



Smart ForTwo Brabus

Een autootje met een 0,9-liter driecilinder motor; kun je daar echt rijplezier aan beleven? Nou, reken maar van wel. Het vermogen van de achterwielaangedreven Smart ForTwo Brabus is door de bekende tuner namelijk naar 109 pk getild. Het bijbehorende koppel van 170 Nm is eveneens heel behoorlijk. De ForTwo snelt ermee binnen de tien tellen van nul naar honderd.



Lamborghini Huracán Spyder LP 580-2

De Lamborghini Huracán Spyder is er binnenkort net als zijn gesloten broer als LP 580-2. Dat bij is de Italianen codetaal voor 580 pk én achterwielaandrijving. Dat is dus 30 pk minder dan de vierwielaangedreven versie, maar daar krijg je meer driftplezier voor terug.



BMW 5 Serie Sedan

Vanaf februari komend jaar gaat hij de weg op: de nieuwe BMW 5 Serie Sedan. Hij is er – iets later – onder meer als plug-in hybride en als sportieve achtcilinder. Je kunt hem rijden met intelligente vierwielaandrijving BMW xDrive, maar natuurlijk ook met achterwielaandrijving.



Toyota GT86

De sportcoupé van Toyota, de GT86, is dit jaar verder bijgepunt. Met nieuwe Bi-LED-koplampen en LED-achterlichten, aangepaste bumpers en grille en een hoogwaardiger interieur moet hij er weer even tegen kunnen. Wat behouden is gebleven is zijn lage zwaartepunt, goede gewichtverdeling en achterwielaandrijving. Een middagje heerlijk gummen en driften is aan de 200 pk sterke GT86 wel besteed.



Jaguar F-Pace

In CARROS #4 keken we of de debuterende Jaguar F-Pace het wel kon redden in SUV-land. Nou, in plaats van de meute netjes volgen, nam hij meteen het voortouw. Alle versies van de F-Pace hebben standaard vierwielaandrijving en een achttraps automaat, behalve de 20d. Die is ook verkrijgbaar is met alleen achterwielaandrijving en een handgeschakelde zesversnellingsbak en daarmee is een plek in deze lijst gerechtvaardigd.



Mazzanti Evantra Millecavalli

Je Evantra eens flink onder handen nemen en hem van 1.000 pk voorzien, dat vraagt al om de nodige moed van Mazzanti. Als de Italianen dan ook nog eens besluiten al dat geweld los te laten op de achterwielen, dan heb je ons helemaal te pakken. En dan te bedenken dat de Millecavalli slechts 1.300 kilo weegt.



Alfa Romeo Stelvio

Een beetje valsspelen mag soms wel. Bijvoorbeeld als het de eerste SUV van Alfa Romeo betreft. De Stelvio is namelijk geen echte achterwielaandrijver, maar acteert onder normale omstandigheden wel als zodanig. Dan wordt 100 procent van de aandrijfkrachten naar de achterwielen gezonden. Het Q4-systeem maakt een 50/50-verdeling naar voorste en achterste wielen echter ook mogelijk.