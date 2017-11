Van Kia Stinger GT tot Lexus LC500: 8x Aziatisch geweld

Het aanbod (zeer) sportieve auto’s van Aziatische makelij is recent flink aantrekkelijker geworden. Met de Kia Stinger GT, Lexus LC500 en nog tal van krachtpatsers is het zelfs moeilijk een favoriet kiezen.

1] Kia Stinger GT

De Kia Stinger (vanaf 59.995 euro) maakt indruk met zowel z’n looks als prestaties. Hij is er als benzineversie met 255 pk en een diesel met 200 pk. Topmodel is echter de 99.995 euro kostende Stinger GT. Voorzien van een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor loopt het vermogen op tot een aanzienlijke 370 pk. De 0-100 km/u sprint verloopt in 4,9 seconden.

2] Honda NSX

De Honda NSX is er eentje uit het rijtje supercars. Het systeemvermogen van 581 pk wordt geput uit een 3,5-liter V6 én drie elektromotoren. Die moeten 1.725 kilo voorstuwen, maar dat lukt gezien de 0-100 km/u sprint in 3 seconden alleraardigst. Ook de topsnelheid van 308 km/u mag er zijn. Wie met minder genoegen neemt, doet zich tegoed aan de nieuwe Civic Type-R. Die is met een vermogen van 320 pk nog altijd zeer sportief te noemen.



3] Toyota GT86

Na z’n upgrade vorig jaar kan de de Toyota GT86 er weer een tijdje tegen. Nieuw zijn onder meer de bumperpartijen, de aangepaste grille, LED-verlichting en het stuurwiel. Gebleven is het vermogen van 200 pk en z’n achterwielaandrijving. Met een 0-100 km/u sprint in dik acht tellen geen supersporter, maar met een vanafprijs van 48 mille betaalt u dan ook niet de hoofdprijs.



4] Infiniti Q60

In het vaarwater van de Toyota GT86 zit de Infiniti Q60 Coupé, want die is met een vanafprijs van 50.530 euro nauwelijks duurder. Er is dan 211 pk aan vermogen beschikbaar en de auto is achterwielaangedreven. Voor de puristen is de Q60 er echter ook met een 405 pk sterke Bi-turbo V6-motor. Die 3.0T kent standaard vierwielaandrijving en start bij ruim 90.000 euro.



5] Lexus LC 500

De sportcoupé van Lexus – de LC 500– is er als hybride-variant, maar de liefhebber van zeer sportieve prestaties kiest voor de versie voorzien van de atmosferische V8-benzinemotor met 477 pk. Die knalt in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u. Een minpuntje; de prijs. Voor de 166 mille die de auto kost, heb je ook de rappere Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Lees ook: Lexus LC 500/LC 500h: Echte aanwinst

6] Nissan GT-R

Nissan heeft de 370Z, maar ook de sportievere GT-R. Met een vanafprijs van 165.900 euro moet hij zich meten met de Lexus LC 500. Qua paardenkrachten – 570 pk in totaal – is de Lexus geen partij. In 2,7 tellen tikt de GT-R bovendien vanuit stilstand de 100 km/u aan. Wie toch twijfelt, gaat direct voor Nismo die 600 pk levert. Je bent dan wel het lieve sommetje van 250.000 euro kwijt.



7] Subaru WRX STi

Bij Subaru zijn de BRZ (51.295 euro) en WRX STi (90.095 euro) onlangs vernieuwd. En daarom reden we beide modellen onlangs nog in de sneeuw. De BRZ is een 1.220 kilogram lichte 2+2 sportcoupé die met 200 pk en achterwielaandrijving er echt eentje is voor de fijnproever. Als het echt spijkerhard en ongenadig aan toe moet gaan, is er de WRX Sti. ‘Een en al vechtlust’, zoals we schreven. De 2,5 liter viercilinder boxermotor is goed voor 300 pk en dat vermogen wordt verdeeld over vier wielen.



8] Hyundai i30 N

Binnenkort kun je voor een ware hothatch ook gewoon bij de Hyundai-dealer binnenlopen. De nieuwe i30 N is voorzien van een 2,0-liter T-GDI turbomotor met een vermogen van 250 of 275 pk. De instapversie kost 39.995 euro en dan snel je in 6,4 tellen van nul naar honderd. Met het Performance Pack ben je zelfs drie tienden sneller van je plek.