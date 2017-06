Als je met 60 mille in je jaszak de showroom inloopt, en je wilt geen model van een bekend luxemerk, waar kom je dan mee thuis? CARROS ging de prijslijsten door op zoek naar de aardigste nieuwkomers.

DS 7 Crossback La Première – 61.600 euro

Vanaf juli is de DS 7 Crossback online te reserveren. De SUV van het van Citroën losgeweekte luxelabel is dan te bestellen als ‘La Première’-editie en dan rijd je vanaf begin 2018 in de 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8. In gewone mensentaal is dat een 180 pk sterke diesel voorzien van een 8-traps automaat. De DS 7 Crossback La Première kent een met donkerrood leder bekleedt interieur, fraaie stiksels en 20-inch lichtmetalen velgen. Op technologisch vlak pakt de DS7 uit met Active Scan Suspension. Een camera speurt dan de weg af op oneffenheden en past de vering daar op aan. Ook biedt de DS7 nachtvisie en een parkeerassistent.

+ Eigenwijs ontwerp

+ Bijzondere high-tech aan boord



Volkswagen Arteon Business R – 58.190 euro

De nieuwe Volkswagen Arteon is dit najaar leverbaar met een 1,5-liter benzinekrachtbron voor minder dan 40.000 euro, maar momenteel kun je de Duitser met sportieve coupé-daklijn al rijden tegen hogere prijzen. Topmodel is de Volkswagen Arteon Business R die voor 58.190 euro mee naar huis mag. Dan heb je een tweeliter diesel met 240 pk en een zeventraps automaat. Vierwielaandrijving zoals bij de honderd euro goedkopere Arteon Business R 2.0 TSI met 280 pk heb je dan niet, maar wel de beschikking over diverse mobiele online diensten, een digitaal instrumentenpaneel, verkeerstekenherkenning, een adaptieve cruise control, park distance controle en verwarmbare voorstoelen. Verder is de Volkswagen Arteon Business R voorzien van diverse sportieve R-Line details, getinte ruiten en een leder/alcantara-bekleding.

+ Sportieve verschijning

+ Luxe uitrusting



Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo Start/Stop 8-traps automaat 4×4 – 58.495 euro

De nieuwe Opel Insignia is leverbaar als vijfdeurs Grand Sport en als stationwagon; de Sports Tourer. Wie z’n vinger tot helemaal onderaan de prijslijst van de Grand Sport laat glijden, komt uit op een versie met een 260 pk sterke benzinemotor, vierwielaandrijving, achttraps automaat een standaarduitrusting die meer dan volledig is. En dat rijdt geweldig, merkten wij in de omgeving van Frankfurt.

+ Vierwielaandrijving

+ Fijne rij-eigenschappen



Alfa Romeo Stelvio – 2.0T AT 280pk Super AWD – 60.950 euro

Aanvoerder in de prijslijst der benzineversies van de Alfa Romeo Stelvio is de 280 pk sterke variant met vierwielaandrijving. Met een nul tot honderd sprint in 5,7 seconden is de langverwachte SUV van de Italianen zeer sportief te noemen. Sterker nog, wij vinden de auto op basis van onze rij-impressie van eerder dit jaar echt een verademing, want de nieuwkomer weet in het overbevolkte SUV-segment een eigen smaak toe te voegen. En dat is razend knap.

+ Sportief

+ Onderscheidend