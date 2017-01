CARROS BUYERS GUIDE: 10 krachtige viercilinders

Voor een beetje vermogen heb je al lang geen zescilinder meer nodig. De volgende aanlokkelijke modellen halen hun power uit een ‘simpele’ viercilinder.

#1 Mustang 2,3-liter EcoBoost – 317 pk

De 5,0-liter V8 (met 421 pk) staat de Ford Mustang natuurlijk het best, al is hij ook leverbaar met een heuse viercilinder. Die is voorzien van de bekroonde EcoBoost-technologie. Met een vermogen van 317 pk en 432 Nm aan koppel slaat deze 2,3-liter geen flater. De 0-100 km/u sprint verloopt in net geen zes seconden.



#2 Porsche 718 – 300-350 pk

De Porsche 718 is louter verkrijgbaar als viercilinder. De 718 Cayman en Boxster krijgen van huisuit een 2,0-liter turbomotor met 300 pk mee, terwijl de Cayman S en Boxster S beschikken over een 2,5-liter viercilinder met 350 pk. De Cayman S met PDK en het optionele Sport Chrono-pakket voltooit de klassieke sprint in 4,2 seconden. Liever een andere Porsche met een viercilinder? Dan valt de keuze op de Porsche Macan.



#3 Alpine A120 – 250-300 pk

Het iconische Franse merk Alpine maakt dit jaar zijn rentree met de A120 (zijn naam is nog niet bevestigd) en de sportwagen heeft duidelijk de Porsche 718 in het vizier. Zo beschikt de A120 net als de Porsche 718 over een middenmotor, telt de krachtbron vier cilinders en zal hij 250 tot 300 pk aan vermogen meekrijgen.



#4 Mercedes-Benz E-Klasse Coupé E 300 – 245 pk

De nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse Coupé heeft een aantal viercilinders op de bestellijst staan, maar daarvan is de E 300 de sterkste. In 6,4 tellen sprint de E 300 vanuit stilstand naar honderd, dankzij een vermogen van 245 pk. De E 300 start bij 63.850 euro.



#5 BMW 5 Serie 530d – 265 pk

Op 11 februari staat de nieuwe BMW 5 Serie bij het dealerbedrijf. De viercilinder BMW TwinPower Turbomotor zien we vaak in het aanbod terugkomen, maar de sportiefst is hij in de 530i en 530d. De 530i laat 252 pk aantekenen en de 530d zelfs 265 pk. De krachtige diesel plakt daar een fors maximumkoppel van 650 Nm aan vast.



#6 Audi RS1 – 280 pk

Wie een pijlsnelle viercilinder zoekt verpakt in een compact formaat auto, komt onder meer bij Audi uit. De Audi S1 brengt 231 pk aan de man en zit vanuit stilstand in 5,8 seconden op 100 km/u. Gefluisterd wordt dat Audi dit jaar een RS1 uitbrengt met een viercilinder die ruim 280 pk levert.



#7 Alfa Romeo Stelvio (First Edition) – 280 pk

De Alfa Romeo Stelvio kan sinds kort besteld worden. Vroege beslissers hebben recht op de First Edition en dan is de SUV uitgerust met een 280 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor en vooral veel luxe en comfort. In 5,7 seconden snelt de Stelvio van nul naar honderd. De First Edition start bij zo’n 68.000 euro, terwijl de instapversie van de langverwachte Alfa Romeo ongeveer 55.000 euro moet kosten.



#8 Jaguar F-Pace 20d – 180 pk

Met een vanafprijs van bijna 57.000 euro zit de Jaguar F-Pace duidelijk in hetzelfde vaarwater als de Stelvio. Voor dat geld heb je de F-Pace voorzien van een 180 pk sterke 2,0 liter turbodiesel. Met vier cilinders wel te verstaan. Zo snel als de Stelvio met viercilinder benzinemotor is hij echter duidelijk niet, want de F-Pace 20d spurt in 8,9 seconden van 0 naar 100 km/u.



#9 Land Rover Discovery 2,0-liter Sd4 diesel – 240 pk

Wie Jaguar zegt, zegt Land Rover. De concerngenoot biedt eveneens een SUV aan als viercilinder en wel in de vorm van de nieuwe Land Rover Discovery. Ook hier schittert een 180 pk sterke 2,0 liter turbodiesel, maar er is eveneens een viercilinder diesel met 240 pk leverbaar. Rap is de vierwielaangedreven Land Rover Discovery niet echt, al is de 240 pk-versie de F-Pace 20d wel met zeven tienden de baas in de sprint.



#10 Chevrolet Camaro – 275 pk

We openden dit lijst met een Amerikaan, dus sluiten we er ook met eentje af; de Chevrolet Camaro. De Camaro is sinds vorig najaar in Nederland leverbaar en richt zijn pijlen duidelijk op de Ford Mustang. Waar de Mustang 57.160 euro kost, is de Camaro met 57.050 euro een fractie goedkoper. Bij Chevrolet krijg je dan een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 275 pk die de 0-100 km/u in 5,9 seconden klaart.