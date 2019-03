Wat koop je voor 40 mille? 10 instapversies op een rij

Vanaf mei is de Toyota Camry terug op de Nederlandse wegen. De degelijke Japanner start bij prijzen net onder de 40 mille. Maar wat koop je nog meer voor dat bedrag? We selecteerden 10 modellen op grond van hun basisprijs.

Kia Optima SW – Vanaf 39.395 euro

Een zeer geduchte concurrent voor de Camry komt ook uit Aziatische hoek, want voor net geen 40 mille stap je in de Kia Optima SW. De 1.6 turbo benzinemotor is met 180 pk net wat minder krachtig dan de 2.5 Hybrid van de Camry, maar met de standaarduitrusting komt de Optima Sportswagon zeker in de buurt. Als stationwagon is de SW dan ook nog eens zeer ruim.

Volvo XC40 T3 – Vanaf 40.975 euro

Anno 2019 houdt Volvo de XC40 niet meer onder de 40 mille, maar ook voor de iets verhoogde vanafprijs heb je een compacte SUV die het vorig jaar schopte tot Auto van het Jaar. Een stuk frivoler en hipper dan de Camry, maar dat moet maar net je wens zijn. De basisversie beschikt over een 1,5-liter driecilinder benzinemotor met een vermogen van 156 pk.



BMW 3 Serie Touring – Vanaf 42.598 euro

Als je de Toyota Camry overweegt, zal je waarschijnlijk niet zo gevoelig zijn voor status. Status zoals een BMW 3 Serie Touring je wellicht wel zal kunnen verschaffen. Wat de 3 Serie Touring verder belooft: prima rij-eigenschappen en flink wat ruimte.

Honda CR-V – vanaf 40.135 euro

Volgens de Japanners zelf is de Honda CR-V ’s werelds meest verkochte SUV. In Nederland levert Honda de auto in liefst zeven uitvoeringen, waarbij de basisuitvoering – de Comfort – qua prijs de Camry volgt. Wil je een vierwielaangedreven CR-V, dan ben je wel iets duurder uit.

Audi A4 Limousine – Vanaf 39.360 euro

Instappen bij Audi doe je in de A4 Limousine 35 TFSI. Dat is codetaal voor een 150 pk sterke 2,0-liter viercilinder waarmee je in 8,7 tellen van nul naar honderd accelereert. De basisuitrusting van de Audi is best behoorlijk, want onder meer een parkeerhulp achter, pre sense City, licht- en regensensor en Xenon verlichting met LED dagrijverlichting zijn aan boord.

Alfa Romeo Giulia – Vanaf 43.450 euro

Ok, het is een klein prijssprongetje, maar voor een paar duizend euro meer krijg je de tegenpool van de zakelijke, ingetogen Camry. De Alfa Romeo Giulia biedt Italiaanse flair en uitbundigheid. Een vermogen van 200 pk wordt naar de achterwielen gestuurd en je sprint in 6,7 seconden van 0-100 km/u.

Mazda 6 Sportbreak – Vanaf 38.640 euro

Bij Mazda is de marketingpraat met termen als ‘KODO designfilosfie’ en ‘Jinbai Ittai’ vooral Japans, maar de gewone consument ziet vooral in het eigentijdse ontwerp van de Mazda 6 Sportbreak, de zee aan ruimte en de prima motoren met SKYACTIV Technology koopimpulsen.

Peugeot 508 – vanaf 39.070 euro

Een Peugeot 508 met alles erop en aan schiet al richting de 60 mille, maar dat neemt niet weg dat je voor dik 39.000 euro al de BlueHDi 130 kunt rijden. De 130 pk sterke 1,5-liter dieselmotor is natuurlijk geen hybride aandrijving met meer dan 200 pk zoals bij de Camry, maar de gedurfde looks van de 508 maken veel goed. Voor als je van tegendraads houd.



Volkswagen Passat – vanaf 38.416 euro

Net als de Camry is de Passat al vele generaties onder ons, met het grote verschil dat de Passat nimmer het Hollandse straatbeeld verliet. Wie rond de 40 mille wil spenderen, kan bij Volkswagen terecht bij zowel de Passat als Passat Variant, waarna de basismotoriseringen de 120 pk sterke 1.6 TDI zijn of – voor benzinerijders – de 1.5 TSI met een vermogen van 150 pk.

Toyota Camry – vanaf 39.995 euro

Het zal voor de Toyota Camry geen makkelijke opgave zijn om na 15 jaar afwezigheid zich tussen de concurrentie te vestigen. Dit lijstje bewijst dat er voldoende sedans zijn, maar ook (compacte) SUV’s die qua prijspeil de Camry in de weg zitten. De Japanner moet het hebben van een zuinige, doch krachtige hybride aandrijflijn, een behoorlijk rijke standaarduitrusting en de betrouwbaarheid die Toyota’s zo kenmerkt.