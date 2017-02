Vooruitblik op Autosalon van Genève 2017 – de top-10 van CARROS

Het duurt nog 4 weken tot de Autosalon van Genève (9-19 maart), maar de nodige debutanten zijn al bekend. Uit de eerste aankondigingen maakt CARROS een top-10.

1 Range Rover Velar

Op de Autosalon van Genève 2017 verwachten we een gloednieuw model van Land Rover: de Range Rover Velar (beeld: artist impression van Autocar). De Sport Coupé krijgt een plekje tussen de Evoque en Range Rover Sport in. De gewaagde Velar moet de concurrentie aangaan met onder meer de BMW X6, de Mercedes-Benz GLE Coupé en de Porsche Macan. Insiders zeggen dat de vijfzitter 1.800 kilo gaat wegen, waarmee de nieuwkomer veel lichter is dan z’n concurrenten. De komst van een plug-in hybride variant lijkt zeker.



2 Mercedes-AMG G65 4×4² Landaulet

Wat een heerlijkheid moet de Mercedes-AMG G65 4×4² Landaulet worden. De brute versie van de G-Klasse mag het offroad doen met 612 pk en een koppel van 1.000 Nm. En dan kan het dak ook nog open. De krachtpatser biedt twee modi: over een obstakel in de vrije natuur heen… of er dwars doorheen.



3 McLaren P14

De McLaren P14 – of 720S – zoals de auto gaat heten, hebben we al voorbij zien komen op wat onofficieel beeldmateriaal. De McLaren 720S krijg een vermogen van 720 pk mee die wordt verkregen uit een 3,8-liter V8 turbomotor. Ook zal de 720S zeker 18 kilo lichter zijn dan zijn voorganger. De 720S beschikt over een beweegbare achtervleugel die eveneens dienst doet als luchtrem (Airbrake).



4 Alpine A120

Het Franse Alpine zal veel ogen op haar gericht krijgen in Zwitserland, want de getoonde A120 betekent de terugkeer van het iconische Franse merk. We hebben de Alpine Concept al een tijd terug gezien en die auto lijkt in 80 procent op de uiteindelijke productieversie. De Alpine A120 beschikt over een krachtige viercilinder middenmotor – 250 tot 300 pk sterk – en richt zich direct op de Porsche 718. En daar heeft z’n looks dan ook wel wat van weg.



5 Mercedes-AMG E 63 Estate

De Mercedes-AMG E 63 Estate staat in twee varianten in Zwitserland. Er is een ‘instapper’ met 571 pk en de E 63 S Estate die uit dezelfde 4,0-liter biturbo V8 liefst 612 pk aan vermogen peutert. Het bijbehorende maximumkoppel van 850 Nm is eveneens niet mis. Beide varianten zijn overigens een stuk krachtiger dan hun voorgangers, want de vermogenstoenames bedragen respectievelijk 13 en 27 pk. In de 0-100 km/u-sprint verslaan de snelle estates nipt hun grootste rivaal: de Audi RS6 Avant.



6 Ferrari F12 M

Ferrari vervangt de F12 door de F12 M. We weten nog niet zoveel van het model, maar bronnen spreken over een vermogen dat in de buurt komt van de F12tdf. Ter herinnering: dat is 780 pk.



7 Jaguar XF Sportbrake

“Er komen meer aanvullingen op de de Jaguar-familie in 2017 en ik kan bevestigen dat een daarvan de nieuwe XF Sportbrake is”, liet Ian Callum, Hoofd Design bij Jaguar, vorig jaar al weten. We hoeven niet het hele jaar uit te zitten om die ruime XF te zien, want hij staat al op de Autosalon van Genève 2017. We verwachten de dezelfde krachtbronnen als in de Jaguar XF.



8 Lamborghini Huracán Performante

Normaal plakt Lamborghini ‘Superleggera’ op haar lichtgewicht versies van bestaande modellen. De afgeslankte variant op de Lamborghini Huracán zal echter als Performante door het leven gaan als we diverse bronnen mogen geloven. Welk naam je het beestje ook geeft, het resultaat is hetzelfde: met minder kilo’s aan boord gaat de Lamborghini Huracán Performante nog meer als een speer.



9 Pagani Huayra Roadster

De Pagani Huayra Roadster doet al weken regelmatig een striptease in de vorm van het steeds meer vrijgeven van zijn contouren. In vol ornaat hebben we hem nog niet gezien, dat gebeurt pas in Genève. Pagani heeft nog best wat hoofdbrekens gehad tijdens de creatie van de open Huayra, want de stijfheid van de constructie kwam in het geding. Horacio Pagani liet al weten: “Dit is het meest complexe project wat we hebben ondernomen”.



10 Zenvo TS1 GT ‘Anniversary Edition’

Het Deense sportwagenmerk Zenvo is één van de vele exoten in Genève – we verwachten ondermeer ook de Vanda Dendrobium en Techrules GT96 – maar de enige die haar tienjarige jubilieum viert. Zenvo doet dat met de Zenvo TS1 GT ‘Anniversary Edition’, een 1.150 pk sterk monster dat zeker meer dan 1 miljoen euro gaat kosten. De rappe tweezitter is opgetrokken uit koolstofvezel.