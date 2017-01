BMW viert dit jaar haar eeuwfeest en dat bestaat – naast de nodige terugblikken – vooral uit vooruitkijken.

Alle merken binnen de BMW Group presenteerden dit jubileumjaar een VISION NEXT 100- conceptmodel. Zo zagen we een zelfbalancerende motorfiets met flexibel frame van de BMW Motorrad, een bijzonder gewaagde Rolls-Royce waarin Eleanor als gedigitaliseerde assistent de inzittenden van dienst is, een zelfrijdende MINI en een BMW gebruikmakend van artificiële intelligentie.

Recenter nog liet BMW zich uit over de toekomst van het dealerbedrijf. BMW gebruikt haar honderdjarig bestaan dus duidelijk voor een vooruitblik en als startpunt voor het opnieuw uitvinden van het bedrijf.

De gepresenteerde VISION NEXT 100 laten deels zien waar BMW de komende jaren aan werkt. Zo bezitten de conceptmodellen over veel autonome techniek, staat een elektrische aandrijving voorop en wordt er gesproken over de inzet als taxidienst of deelauto (MINI Vision Next 100).



Speerpunt 1: Elektrificatie

In 2025 wil BMW tot een half miljoen elektrisch aangedreven auto’s per jaar verkopen. De afgelopen drie jaar heeft BMW in totaal honderdduizend auto’s met een electromotor aan boord de showroom zien verlaten. De komende jaren wordt elektrificatie onder meer toegepast op de 3 Serie, de X3 en nieuwe i-modellen (i5 sedan en een i6 SUV) terwijl tevens de volgende generatie van de i8 volledig elektrisch wordt. De BMW X7 die voor 2018 op de planning staat, komt er als plug-in hybride. Concerngenoot MINI doet eveneens met de MINI Cooper E (2019) mee met deze trend van plug-in hybrides en EV’s.



De elektrische actieradius van de BMW i3 is recent verhoogd naar 300 kilometer, en ook de Cooper E van over een paar jaar zal dezelfde reikwijdte hebben. De elektrische X3 die een jaar later komt, moet echter al 500 kilometer ver komen op één stekkerlading. Weer een jaar later – we spreken over 2021 – volgt dan de i5. De luxe sedan zal een actieradius van 550 kilometer kennen, al wordt er verwacht dat er ook varianten komen met zelfs 650 kilometer aan actieradius. In 2022 gaat het modeloffensief verder met een nieuwe elektrische SUV; de i6. Vanaf 2025 zal BMW vervolgens ook de brandstofcel introduceren.

Speerpunt 2: Autonoom rijden

Volgens BMW-baas Harald Krüger draait het in de toekomst van BMW om een lichtgewicht bouw, alternatieve aandrijvingen, connectiviteit, een futuristisch interieur en autonome rijfuncties. De volgende stap in de technologie rondom autonoom rijden zal door BMW worden gezet rond 2021. Dan wordt de BMW iNEXT geïntroduceerd, die dus waarschijnlijk in de praktijk de i5 gaat heten. De sedan laat zich inspireren door de BMW Vision Next 100 conceptcar. Om een leider te worden in autonoom rijden, is BMW een alliantie aangegaan met chipbouwer Intel en MobileEye; een Israelisch bedrijf dat sterk is in rijassistentiesystemen.



Speerpunt 3: Autodelen

BMW is al een tijdje actief in het autodelen met haar eigen dienst DriveNow, dat het onder het nieuwe label ReachNow dit jaar ook in de VS lanceerde. Dergelijke diensten als autodelen en parkeerservices zal BMW in de nabije toekomst verder uitbouwen.



Speerpunt 4: Connectiviteit

Met BMW Connect legt BMW momenteel al de basis voor de verdere ontwikkeling van connectiveitsdiensten via internet. Op de CES (de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld) eerder dit jaar mijmerde het al over een BMW i3 die als onderdeel van het ‘internet of things’ precies weet wanneer je naar je werk moet en zich zelf al naar buiten rijdt. De auto heeft dan de weersverwachtingen al doorgenomen en weet waar de files staan. Dezelfde i3 meldt zich zelf aan bij het dealerbedrijf als er onderhoud nodig is.