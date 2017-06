Wie bang is zich tijdens zijn vakantie te vervelen, kiest voor een pittige roadtrip door Noorwegen. Wij tippen u de eerst kustroute van Bergen naar Trondheim, om daarna naar Oslo te koersen. Een tweeduizend kilometer lange trip voor diehards.

Het eerste deel, de negenhonderd kilometer lange kustroute, is zeker niet de snelste om van de wondermooie stad Bergen (270.000 inwoners) naar Trondheim te komen. Maar daar vroeg u ook niet om, toch? Onderweg krijgt u bijvoorbeeld te maken met wat overtochten per boot en dan helpt niet mee om straffe tijden neer te zetten. Effectieve rijtijd: reken op twintig uur.

Unesco

Verdeel de route over meerdere dagen, zodat u de tijd hebt om onderweg alle plekken te bezoeken waarvoor buitenlanders nou eenmaal naar dit land komen. Zoals de mooist denkbare fjorden, met als paradepaard de Geirangerfjord, niet voor niets een van de zeven Noorse locaties die op de Unesco Werelderfgoedlijst staan. Ook het stadje Alesund is een aanrader. Het heeft een schitterende ligging op meerdere eilanden in de Atlantische Oceaan en staat bekend om zijn architectuur in Art Nouveaustijl. Op veel plekken rijdt u over goede, maar smalle wegen die u naar toeristische highlights brengen als Voss, Sognefjord, Gaularfjell en de eerder gememoreerde Geiranger, ook bekend van de Seven Sisters waterval.

Gastvrijheid

Onderweg komt u talrijke hotelletjes en B&B’s tegen. Op veel plaatsen is het mogelijk om mountainbike- en wandeltochten te ondernemen. Hoe dan ook, uiteindelijk bereikt u de op twee na grootste stad van Noorwegen: het ruim 180.000 zielen tellende Trondheim, bekend om zijn rijke historie, culturele bezienswaardigheden en, zo u wilt, wintersportmogelijkheden. Vermoedelijk zult u Trondheim gebruiken als rustplaats, om daarna via de E6-snelweg terug te rijden naar Oslo.

Maar het kan ook anders.

Richting Oslo

Veel leuker is het namelijk om de 1.000 kilometer lange route langs Rondane en het beeldschone bergdorp Røros te nemen. U passeert dan ook Lillehammer, bekend van de Olympische Winterspelen in 1994. Anders dan tijdens de kustroute die u naar Trondheim voerde hebt u op de weg naar Oslo geen last meer van ferries, maar rijdt u deels wel over (schitterende) tolwegen.

Slapen

Als u zich in Noorwegen ergens geen zorgen over hoeft te maken, zijn het wel hotelaccommodaties. Onze roadtrip is te lang om u tips te geven, maar ga gerust op de bonnefooi of kijk op fjordtours.com.



Eten

Veel restaurants hebben vismenu’s, maar ook Noorse specialiteiten als rendier en gevogelte. In de berghotels is het restaurant van het hotel vaak de enige plek voor een warme maaltijd. Prijsniveau ten opzichte van Nederland: fors hoger.

Rijden

Noorwegen is geen bestemming om met een Fiatje 500 naartoe te gaan (trouwens: waar laat je dan die kekke mountainbike?). Een stoer land vereist stoere auto’s. In het walhalla der elektrisch aangedreven automobielen is een Tesla (1) reuze hip, en anders pakt u gewoon een Porsche Panamera (2) met plofmotor. Cabrio’s zijn vanwege het onzekere weer geen aanrader, behalve natuurlijk een Saab 900 Turbo Cabriolet (3). Die kan altijd.