Op zoek naar de niche of de grote getallen: 10 x compleet nieuw

Menig automodel gaat al generaties mee, maar elk jaar zijn er ook weer de nodige nieuwkomers. De volgende 10 modellen zagen we nooit eerder.

1] Volkswagen Arteon

Volkswagen wil graag wedijveren met de BMW 4 Serie Gran Coupé, maar daarvoor kwam de oude Passat CC tekort. De Volkswagen Arteon werd daarom in het leven geroepen. De vierdeurs coupé wordt hoger in de markt gepostioneerd als heuse ‘Gran Turismo’ en voorziet in krachtbronnen die oplopen tot 280 pk. Ook is vierwielaandrijving beschikbaar.



2] BMW X2

Dat de SUV, al dan niet compact, zijn hoogtijdagen viert, zien we duidelijk terug in dit lijstje. In totaal kent het liefst 6 ‘hoogpotigen’. BMW vult het gat tussen de X1 en X3 met de sportieve X2. BMW wil vooral de jonge stadsmens met de auto bekoren en doet dat vanaf maart volgend jaar met een dynamisch ontwerp en hippe lakkleuren als Galvanic Gold metallic en Misano Blue metallic. Ook nieuw is de variant die luistert naar de naam X2 Model M Sport.



3] Lexus LC 500

De Lexus LC 500 diende zich in 2012 al aan als LF-LC Concept, maar is inmiddels opgedroogd als uiterst krachtige sportcoupé van de Japanners. Z’n markante looks gaan samen met een 477 pk sterke atmosferische V8. Er is ook een hybride versie beschikbaar en die gaat door het leven als LC 500h en die is goed voor 354 pk, waarvan er 295 afkomstig zijn van diens 3,5-liter VVT-V6.



4] Lamborghini Urus

De Lamborghini Urus kennen we al sinds 2012 als conceptmodel. Maar 4 december is het eindelijk zover, dan wordt de gloednieuwe SUV onthuld op het hoofdkwartier in Sant’Agata Bolognese. Er wordt onder meer een versie met 650 pk verwacht, afkomstig uit een twinturbo 4,0-liter V8. Lamborghini verwacht 3.500 exemplaren van de Urus te verkopen per jaar, waarmee het model in één klap de verkoopcijfers verdubbelt.



5] Alfa Romeo Stelvio

Waar Lamborghini de Urus als goudhaantje ziet, daar denkt Alfa Romeo in haar eerste SUV – de Stelvio – een ware verlosser te hebben. De Stelvio moet het kwakkelende merk helpen aan 170.000 verkochte auto’s in heel 2017. Een klein wonder zou dat zijn, want het afgelopen jaar verkocht Alfa Romeo slechts 73.000 auto’s wereldwijd. De topversie? De 510 pk sterke Quadrifoglio.

Lees ook de testrit: Alfa Romeo Stelvio: verademing



6] Volvo XC40

Naast een XC90 en XC60 had Volvo nog voldoende ruimte voor een compacte SUV. Die is er inmiddels in de XC40. De auto wordt gebouwd in Gent en mikt zich vooral op designliefhebbers. Een deels Lava Orange of Oxide Red-interieur is namelijk prima mogelijk, naast tal van nieuwe kleurencombinaties. De Volvo XC40 lijkt het met z’n hippe voorkomen onder meer op te gaan nemen met de eveneens gloednieuwe BMW X2.



7] Mercedes-Benz X-Klasse

Als u op zoek bent naar een pick-up, dan kunt u inmiddels ook kiezen uit een Mercedes-Benz. Haar X-Klasse zoekt het midden tussen werkpaard en luxepaard, want al is er meer dan voldoende ruimte voor een vracht aan boord, een dubbelcabine ontbreekt nimmer. De X-Klasse verschijnt bovendien in drie smaken; als Pure, Progressive en als Power. De Pure is een ware offroader, de Progressive voegt daar wat meer comfort aan toe, terwijl de Power de lifestyle-hoek opzoekt.



8] Kia Stinger GT

Kia blijft maar verbazen. De Zuid-Koreanen hebben zich in relatief korte tijd in de top-10 van best verkopende merken in Nederland weten te nestelen en nu gaan ze zelfs op de sportieve toer met de aanlokkelijke Stinger GT. Want met de 370 pk die zijn 3,3-liter V6 twin-turbo levert, ga je echt wel vooruit. De Stinger is er ook zonder de aanduiding ‘GT’ en dan is er de keuze uit een 2,2 liter diesel met 200 pk of 2,0-liter turbobenzinemotor met 255 pk.



9] Jaguar E-Pace

Een compacte luxe SUV, dat is de Jaguar E-Pace. De Britten hebben – het is inmiddels traditie – de 4,4 meter lange E-Pace op een lichtgewicht onderstel gezet. De vierwielaandrijving werkt volgens het Active Driveline-principe, zodat bijna al het motorkoppel naar de achteras kan worden gestuurd. In het motorenpallet zijn zowel benzinekrachtbronnen als diesels te vinden. De topversie is goed voor een vermogen van 300 pk.



10] Tesla Model 3

Als jong merk is bij Tesla elk nieuw model er eentje van de eerste generatie. De Model 3 is de poging van Elon Musk en consorten om echt door te breken bij de massa. Met 400.000 bestelde exemplaren lijkt dat met glans te gaan lukken, al moet de productie wel in ijltempo gestroomlijnd worden. In de eerste maanden rolden er slechts een handjevol Tesla’s Model 3 van de band.