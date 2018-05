Onderzoek: Scandinavische dealerbedrijven raden EV af

Nature Energy – onderdeel van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature – publiceerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat Scandinavische dealerbedrijven massaal elektrische auto’s afraden.

Voor het onderzoek werden er in totaal 82 dealerbedrijven bezocht, verspreid over Denemarken, Noorwegen, IJsland, Zweden en Finland. De onderzoekers deden zich voor als doodnormale consumenten op zoek naar een elektrische auto. In tweederde van de gevallen werden de onderzoekers geadviseerd om voor een auto met brandstofmotor te gaan. De meeste bedrijven – zo’n 75 procent – verhulden zelfs dat ze EV’s verkochten. Toppunt was het advies van één dealerbedrijf. Daar werd met klem afgeraden een stekkerauto te kopen, omdat het de klant financieel aan de grond zou brengen.

Stimulering

Wat de reden is van het massale afraden van de elektrische auto hebben de onderzoekers niet onderzocht, maar het onderzoeksteam zegt dat het negativisme waarschijnlijk te danken is aan de overheid en de auto-industrie zelf. Die zouden de EV te weinig stimuleren. Of zoals een van de onderzoekers zegt: “Als deze landen echt geloven in elektrische voertuigen als een middel om vervoer schoner te maken, dan moeten ze hun beleid en strategieën systematisch herzien. Zo kan er een speelveld ontstaan waarbij de EV een eerlijke optie is in vergelijking met een auto op benzine of diesel.”

Omzetdaling

Opvallend genoeg noemen de onderzoekers niet het financiële plaatje als mogelijke afkeer van de EV door dealerbedrijven. Hoewel een EV meestal duurder is dan een conventioneel aangedreven auto, zal de EV op termijn tot flinke omzetdalingen kunnen leiden. EV’s hebben namelijk minder onderhoud nodig. De BOVAG rekende recent uit dat de omzetdaling in 2030 ongeveer 36 procent bedraagt.