Ondertussen bij…. Elon Musk en Tesla Inc.

Eén ding kun je Elon Musk en zijn Tesla Inc. niet ontzeggen: saai wordt het nooit. Waar is de flamboyante zakenman momenteel vol van? En wat kunnen we van zijn bedrijf Tesla Inc. de komende tijd verwachten?

Nog even voor wie de laatste jaren onder een steen heeft geleefd. Elon Musk (1971) is de van oorsprong Zuid-Afrikaanse ondernemer die doorbrak met het online betalingssysteem PayPal. Als hij dat bedrijf in het najaar van 2002 voor 1,5 miljard dollar verkoopt aan eBay, investeert hij zijn geld in ruimtevaartbedrijf SpaceX, Tesla Motors (elektrische auto’s) en SolarCity (zonnepanelen). Bij Tesla (Tesla Motors heet tegenwoording Tesla Inc.) bouwt hij momenteel het gamma aan elektrisch aangedreven modellen uit. Voor volgend jaar staat Model 3 gepland, de voorlopig meest betaalbare Tesla, met een vanafprijs van 35.000 USD.



Semi-truck en pick-up

Tesla Inc. liet eerder al weten dat het ook werkt aan een elektrische truck en een pick-up truck. Vorige week werd weer iets meer bekend over deze toekomstige Tesla-producten. Zo zal de elektrisch aangedreven vrachtwagen – Tesla noemt het een semi-truck – in september van dit jaar worden getoond, en moet het model transport schoner én goedkoper maken. Bovendien wordt gefluisterd dat de elektrische vrachtwagen een stuk sportiever rijdt dan een conventioneel exemplaar. Over 18 tot 24 maanden volgt dan een elektrische pick-up truck.

Upgrade van het brein

Alsof Elon Musk het met zijn bedrijven Space X, SolarCity en Tesla het nog niet druk genoeg heeft, startte hij een dikke maand geleden Neuralink. Het kersverse bedrijfje wil zich gaan bezighouden met technologie – microchips – die kan worden geïmplanteerd in het menselijk brein. “In de toekomst zie ik een sterkere samensmelting van biologische en digitale intelligentie voor mij,” aldus Musk. Het ultieme doel van Neuralink is om ons slimmer te maken. De microchips kunnen worden gezien als een upgrade van onze hersenen.

Tunnels boren

Rupsje nooitgenoeg Musk lijkt ondertussen serieus werk te maken van ‘The Boring Company’. Vorig jaar december twitterde de CEO namelijk dat hij het wel gehad had met de files in zijn woon-werkverkeer en stelde voor om tunnels onder het wegdek te graven om files te omzeilen. Recent kwam er een vervolgtweet waarin hij een tunnel wil graven tussen zijn kantoor en een snelweg die hij veel gebruikt. Waar iedereen het als een grapje zag, presenteerde Musk een paar dagen geleden opeens een video van zijn idee. Hij wil daadwerkelijk een ondergronds netwerk aan tunnels bouwen, waar auto’s op wagonnetjes met 200 km/u doorheen worden geschoten. Entree tot het tunnelsysteem krijg je via een speciale autolift. Het idee heeft wel wat weg van een ander geesteskind van Musk; de Hyperloop. Dit is een razendsnelle futuristische buizenverbinding waarbij reizigers in een capsule met een snelheid van 1.000 kilometer per uur van A naar B worden geschoten. Zo kun je bijvoorbeeld in 35 minuten van San Francisco naar het 550 kilometer zuidelijker gelegen Los Angeles reizen. Maar laat hem eerst maar eens starten met die ondergrondse autotunnel. Altijd files ontwijken…heerlijk.