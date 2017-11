Kort gesproken: Oliver Heilmer, designchef van MINI

Oliver Heilmer is sinds september designchef van MINI. We vroegen hem hoe lastig het is om een merk dat zo sterk op traditie leunt, te leiden in een tijd waarin grote veranderingen op komst zijn.

Je werkt al sinds 2000 voor BMW. Heb je nooit overwogen om het eens ergens anders te proberen?

“Binnen BMW Group heb ik diverse functies gehad die steeds als een nieuwe baan voelden. Als je interieurdesigner bij BMW bent, doe je echt iets anders dan wanneer je designchef bent bij Designworks. Nu ga ik als Head of Design bij MINI weer iets heel anders doen. Tegelijkertijd weet je natuurlijk van elkaar wel min of meer waarmee je bezig bent. Bovendien was mijn eerste project toen ik in 2000 bij BMW begon, er een voor MINI. Daarom voelt het, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, als terugkeren bij een familie die ik nooit verlaten heb.”

Op de IAA in Frankfurt presenteerde MINI een elektrische conceptauto en de John Cooper Works GP Concept. Dat zijn nogal verschillende auto’s.

“Dat klopt. Het zijn uiteraard auto’s die ontwikkeld zijn voordat ik bij MINI werkte. Toen ze op de IAA gepresenteerd werden, was ik anderhalve week bij MINI in dienst. Maar zeker als ze naast elkaar staan, laten ze heel goed zien hoeveel mogelijkheden er binnen MINI zijn. Je kunt een tamelijk wilde raceauto voor de straat bouwen, maar ook een elektrische auto die zijn blik op de toekomst gericht heeft. Die brede mogelijkheden heb je niet binnen ieder merk.”

Met iconen als de klassieke Mini, de New MINI en een duidelijke toekomstvisie die vorig jaar te zien was, de Vision NEXT 100, zou je juist zeggen dat je als designer nogal beperkt bent bij MINI?

“Ik snap dat je het vraagt, maar ik denk niet dat dat zo is. Neem die Vision NEXT 100. Dat is niet dé blauwdruk voor toekomstige MINI’s, maar een visie op een mogelijke toekomstige MINI. Je moet niet uitsluiten dat ik een andere visie heb, of dat die visie in de komende jaren verandert. Maar de basis voor wat we doen, zou altijd de originele Mini uit 1959 moeten zijn.”

Als de Mini uit 1959 de basis is van wat je doet, betekent dat dan ook dat we eindelijk een kleine MINI kunnen verwachten?

“Wat ik ermee bedoel, is dat we de waarden van die auto moeten meenemen in onze nieuwe modellen. We mogen bij MINI nooit vergeten waar we vandaan komen. Wat mij betreft is dat het bouwen van compacte auto’s vol slimme oplossingen, maar ook vol rijplezier. Toch betekent dat niet dat we alleen kleine auto’s kunnen bouwen, maar áls je dan een grotere auto bouwt, moet je wel weten waarom je dat doet en welke MINI-waarden erin zitten. Tegelijkertijd zorgen nieuwe technieken ervoor dat we misschien inderdaad wel een kleinere MINI kunnen overwegen. Het betekent nogal wat voor het formaat van een auto als je door elektromotoren geen grote motorruimte meer nodig hebt, bijvoorbeeld.”

In het verleden hebben we heel diverse MINI’s gezien, van de concept car uit 1997, die de motor achterin had, tot de Roadster en de Coupé. Welke MINI zou jij graag willen ontwerpen?

“Dat kan er maar één zijn: de core, onze driedeurs hatchback. We weten allemaal dat er in de komende jaren veel verandert in de autoindustrie, wat maakt dat het voor designers interessante tijden zijn. Maar dat neemt niet weg dat dé auto om aan te werken de driedeurs hatchback is. Vergelijk het maar met Porsche: heel eervol als je er een nieuwe Cayenne mag ontwerpen, maar eigenlijk wil je er aan de nieuwe 911 werken. Dat is bij ons niet anders: het icoon van ons merk neemt altijd een speciale positie in.”

We kunnen je werk bij MINI pas over een aantal jaren zien. Zou je daarom eens een paar auto’s kunnen noemen die je voorbeelden van geslaagd design vindt?

“Dat is een lastige vraag, omdat ik vaker met de toekomst bezig ben dan met het verleden. Maar laat ik beginnen met de Mini uit 1959 – niet omdat ik er werk, maar omdat ik het vind. Een ijzersterk design, juist omdat het niet het doel had mooi te zijn. Het model was puur functioneel. Daarnaast houd ik erg van de vroege 911’s: clean, light en je ziet in een oogopslag dat het een sportauto is. Een andere favoriet is de Land Rover Defender, die ook binnen een seconde toont waarin hij goed is. Rake designs zonder opsmuk.”