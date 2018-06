Lexus ES: Contradictie

De opvolger van de Lexus GS-reeks heet voortaan ES. Volgens Lexus benadrukt de naamswijziging het sportiever geworden karakter van het model, maar de auto moest wel pk’s inleveren en heeft voortaan voorwielaandrijving. Dat klinkt als een contradictie.

In ons land komt het nieuwe model namelijk alleen als ES 300h op de markt met een hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 218 pk (2,5 liter viercilinder benzinemotor en 143 pk elektromotor). De uit de voorganger bekende 345 pk sterke 450h hybride is niet beschikbaar, want die aandrijflijn past niet dwars voorin de ES. Voor sommige landen – voornamelijk Oost-Europa en de VS – is er wel een 3,5-liter V6-benzinemotor met 250 pk.



ES

De typeaanduiding ES mag in onze contreien nieuw zijn, maar de Amerikanen kennen al vanaf de introductie van het merk Lexus een model dat ES heet. Aanvankelijk was dat geen ‘echte’ Lexus, want het was eigenlijk een luxueuzer afgewerkte variant van de Toyota Camry met Lexus-logo’s. Aan het succes deed dat overigens niets af, want vooral vanaf de tweede generatie waren de verkopen uitstekend.



Ruimer, lichter en sportiever

Nu krijgen we dus ook de ES in Europa, een auto die is gebouwd op het voorwielaangedreven Global Architecture K-platform. Het model geeft een vervolg aan de designrichting die Lexus vorig jaar met de nieuwe LS is ingeslagen. Dat betekent een tamelijk coupé-achtig design voor de 4,96 meter lange ES, die een langere wielbasis en meer spoorbreedte voor en achter heeft en tegelijk wat lager is voor een sportiever silhouet. De ES is wel lichter en ruimer dan de GS die hij vervangt. En de auto heeft een stijver koetswerk, wat tegelijk meer comfort en een sportievere rijkarakteristiek biedt. In de extra sportieve F Sport-variant van de ES levert Lexus de auto bovendien standaard met de adaptieve schokdemping uit de LC-reeks.



Afwerking

In het interieur wil Lexus nieuwe maatstaven zetten in afwerking en luxe met onder meer bamboe en shimamoku-hout en zelfs metallic interieurafwerking in de F Sport. Bovendien belooft Lexus de nieuwste veiligheidssnufjes. Het Pre-Collision System kan niet alleen tegemoetkomende voertuigen en voetgangers detecteren, maar ook fietsers. Nog voor het einde van het jaar moet de nieuwe ES bij de Nederlandse Lexus-dealers staan, prijzen en gedetailleerde specificaties zijn nog niet bekend.

Door: Mario Vos