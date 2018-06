Lang leve de SUV: 8 nieuwkomers voor de goed gevulde portemonnee

De SUV zit enorm in de lift en dat zien we terug in een enorm aanbod. Dit zijn de voornaamste luxe nieuwkomers van de laatste tijd.

#1 BMW X5

Prijskaartje: n.n.b.

Marktintroductie: november

Omschrijving: De vierde generatie van de X5 speelt uiterlijk op veilig, maar is weer ietsje breder, hoger en langer gegroeid. Het resulteert in een fors bagagevolume van 1.860 liter. Ook gegroeid is het lijstje met rij-assistenten, want semi-autonoom rijden is een must in dit segment. De nieuwe X5 vergeet eveneens z’n sportieve inborst niet, want of je nu kiest uit de xDrive40i met 340 pk, de xDrive30d met 265 pk of de 400 pk sterke M50d; de sprint van nul naar honderd verloopt ruim binnen de zeven tellen.

Bijzonderheden: De speciale Off Road-versie voorziet in een kwartet rijmodi die luisteren naar de namen ‘zand’, ‘rots’, ‘gravel’ en ‘sneeuw’.



#2 Jaguar I-Pace

Prijskaartje: vanaf 80.330 euro

Marktintroductie: deze zomer

Omschrijving: Nu Jaguar de SUV heeft ontdekt, gaat het hard. Na de goed ontvangen F-Pace en de compacte E-Pace staat nu ook de I-Pace voor de deur. De performance SUV, zoals de Britten hem zelf noemen, onderscheidt zich van z’n broers met een volledig elektrische aandrijving. Met het vermogen van 400 pk schiet de vierwielaangedreven I-Pace binnen de vijf tellen van nul naar honderd.

Bijzonderheden: Het infotainmentsysteem in de I-Pace is onder meer te bedienen via gebaren. Het navigatiesysteem is zelflerend. Op basis van diverse gegevens – denk aan topografische gegevens, informatie van vorige ritten en de rijstijl van de bestuurder – wordt de routebegeleiding gepersonaliseerd.



#3 Volkswagen Touareg

Prijskaartje: vanaf 79.750 euro

Marktintroductie: deze maand

Omschrijving: Met z’n prijskaartje dat start net onder de 80 mille heeft grote SUV van Volkswagen flink wat geduchte concurrentie. In Wolfsburg zijn ze daar niet bang voor, want ze claimen dat de Touareg innovatief genoeg is om voldoende marktaandeel af te snoepen. Paradepaardje is de ‘Innovision Cockpit’ dat bestaat uit een 12-inch instrumentenpaneel en een 15-inch groot digitaal infotainmentsysteem. Andere leuke gadgets: nachtvisie, 4-corner luchtvering en intelligente Matrix LED-koplampen.

Bijzonderheden: Optioneel krijgt de Touareg actieve vierwielsturing mee, waarmee de draacirkel één meter verkleint.



#4 Lexus RX 450hL

Prijskaartje: vanaf 85.895 euro

Marktintroductie: al leverbaar

Omschrijving: De RX 450hL plakt de ‘L’ achter de 450h, omdat de auto nu eenmaal 11 centimeter langer is dan de reguliere versie. Lexus gebruikt die extra binnenruimte om een volwaardige derde zitrij te monteren. De RX 450hL is daarmee een zevenzitter. De Lexus RX 450hL is een hybride zonder stekker. Een 3,5-liter V6-benzinemotor krijgt assistentie van een elektromotor en samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 313 pk.

Bijzonderheden: De RX 450hL is standaard uitgerust met het 4×4-systeem E-Four. De auto is in de basis voorwielaangedreven, maar als de omstandigheden erom vragen, drijft een tweede elektromotor ook de achterwielen aan.



#5 Bentley Bentayga Hybrid

Prijskaartje: n.n.b.

Marktintroductie: tweede helft 2018

Omschrijving: Waar de Bentley Bentayga z’n leven startte als W12, zijn er inmiddels ook een V8 en binnenkort zelfs een V6 leverbaar. Bij die laatste krijgt de krachtbron dan wel hulp van een elektromotor, want het is een plug-in hybride. De schoonste Bentley aller tijden heeft een elektrische actieradius van 50 kilometer, waarna de benzinemotor het overneemt.

Bijzonderheden: De Bentayga Hybrid beschikt over vier rijmodi; Sport, Bentley, Comfort en Custom. Daarnaast kent de auto drie E-modes: EV Drive, Hybrid Mode en Hold Mode.



#6 Lamborghini Urus

Prijskaartje: 278.844 euro

Marktintroductie: augustus

Omschrijving: De duurste SUV in dit rijtje – je kunt er ook 7 Volvo XC40’s voor kopen –is de langverwachte Urus van Lamborghini. De 4,0-liter twinturbo V8 levert een vermogen van liefst 650 pk en daarmee snelt de SSUV – een extra ‘S’ voor z’n sportieve prestaties – in 3,6 tellen vanuit stilstand naar 100 km/u. Ook hier wordt weer uitgepakt met flink wat rijmodi. De Italiaan kent er zes, waarmee het zich thuisvoelt op asfalt, zand, sneeuw en op het circuit

Bijzonderheden: In totaal wil Lamborghini de Urus 3.500 keer van de band laten rollen. Per jaar, wel te verstaan. Als dat lukt, hebben de Italianen hun totale huidige jaarproductie verdubbeld.



#7 Mercedes-Benz G-Klasse

Prijskaartje: 176.905 euro

Marktintroductie: al leverbaar

Omschrijving: Sinds 1979 is de Mercedes-Benz G-Klasse al onder ons en in die bijna veertig jaar heeft de hoekige SUV naam gemaakt met z’n uitzonderlijke offroad-capaciteiten. Ga maar na, de icoon kan door zeventig centimeter diep water ploegen en een aanrijhoek van meer dan dertig graden aan. De nieuwste generatie ziet er uiterlijk niet schokkend veel anders uit dan z’n voorganger, maar maakt dat onderhuids meer dan goed met compleet nieuwe technologie.

Bijzonderheden: Wie meer wil dan de ‘standaard’ V8 met 422 pk, kiest voor de G63, die een vermogen van 585 pk levert. De haast 2,5 ton zware G-Klasse scheurt dan in 4,5 tel van nul naar honderd.



#8 Volvo XC40

Prijskaartje: vanaf 39.975 euro (De XC40 is het ‘koopje’ in dit rijtje, maar moet er gezien z’n titel ‘Auto van het Jaar’ toch tussen staan, vonden wij.)

Marktintroductie: al leverbaar

Omschrijving: Dat z’n moderne looks en prima rij-eigenschappen wereldwijd aanslaan, blijkt wel uit het feit dat de compacte Zweedse SUV momenteel al 80.000 keer is besteld. De XC40 is lekker ‘urban’ en bovendien ook vierwielaangedreven leverbaar. Instappen doe je in een 1,5-liter driecilinder met 156 pk, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen uit de sportievere T5 met 247 pk.

Bijzonderheden: De XC40 is de eerste Volvo ooit die het heeft geschopt tot ‘Auto van het Jaar’.