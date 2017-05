Snel speelgoed: welke krachtpatsers kies je voor 150.000 euro?

BMW heeft de prijs van 460 pk sterke M4 CS bekend gemaakt. Vanaf 147.309 euro mag de auto mee naar huis. Maar wat kun je voor die prijs nog meer kopen aan snel speelgoed?

BMW M4 CS – vanaf 147.309 euro

De BMW M4 biedt met z’n vermogen van 431 pk meer dan genoeg vertier, maar omdat er altijd nog wat te wensen over moet blijven heeft BMW ook nog de M4 met Performance Pack (450 pk) en de M4 CS met 460 pk in het aanbod. Het topmodel snelt in 3,9 seconden van nul naar honderd. Met de CS beschik je over drie rijmodi – Comfort, Sport en Sport+ – waarbij ‘Sport+’ een extreme racemodus is voor op het circuit.



BMW 650i xDrive Cabrio – vanaf 146.900 euro

Is de M4 CS toch niet helemaal je ding, dan kun je bij BMW ook verder shoppen. De BMW 650i xDrive Cabrio is namelijk een fractie goedkoper en dan kan het dak ook nog naar beneden. Met een vermogen van 450 pk heb je bovendien meer dan voldoende kracht tot je beschikking. De klassieke sprint kost immers slechts 4,5 seconden.



Audi RS6 Avant – vanaf 158.685 euro

Bij Audi komt de RS Avant het dichtst bij het streefbedrag van 150.000 euro. De nieuwe Audi RS5 Coupé heeft namelijk een flinke duikeling op de prijslijst gemaakt door de 4,2-liter V8 in te ruilen voor een aanzienlijk schonere 2.9 TFSI V6 bi-turbo. Waar de BMW M4 CS het circuit naar de straat brengt en de BMW 650i xDrive Cabrio je van het zonnetje laat genieten, is de duidelijke USP van de 560 pk sterke Audi RS6 Avant; ruimte.



Mercedes-AMG GT – vanaf 159.495 euro

Nou vooruit dan, een kleine 9.500 euro boven budget, maar dan heb je ook wel echt een droomauto in de Mercedes-AMG GT. De 4,0-liter V8 biedt je 476 pk en een topsnelheid van 304 km/u. Liever toch iets ruimer en geen fan van de Audi RS6 Avant, overweeg dan de 575 pk sterke Mercedes-AMG E 63 4Matic+ die vanaf 157.864 euro voor de deur staat.



Porsche 911 Carrera S Cabriolet – vanaf 150.700 euro

Hij is iconisch, snel en bovendien een cabriolet. En alsof de duvel er mee speelt; op 700 euro na, precies 150.000 euro. We hebben het over de Porsche 911 Carrera S Cabriolet die met 420 pk een wel erg begeerlijk model is in dit toch al fijne rijtje.



Jaguar F-Type Convertible 400 Sport – vanaf 149.120 euro

De Jaguar F-Type Convertible kun je onder meer rijden met een 400 pk sterke 3,0-liter supercharged V6. Dan krijg je hem afgeleverd met automaat en vierwielaandrijving. Klinkt als een prima allrounder. Met een 0-100 km/u in 5,1 seconden is de F-Type niet de rapste in dit rijtje, maar we zien het voor deze keer door de vingers.



Maserati Quattroporte S – 147.541 euro

Als je dan echt niet kunt kiezen tussen bovenstaande modellen dan zorgt de eigenwijze Maserati Quattroporte S wellicht voor verfrissing. Vier deuren, fijne sound en 410 pk vormen samen een pretpakket van de bovenste plank. Of toch maar die BMW M4 CS?