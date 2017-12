Kort Gesproken: Yoshihiro Sawa, CEO van Lexus

Recent sprak CARROS met Lexus’ president Yoshihiro Sawa over zijn merk, dat net twee smaakmakers heeft gelanceerd maar nu vooral volume moet gaan draaien.

Bent u tevreden over hoe het nu gaat met Lexus?

“Ja, dit jaar hebben we met de LC en LS twee vlaggenschepen geïntroduceerd. We hebben daarmee de kans gepakt om de wereld te laten zien wat het merk kan, qua design, qua technologie. Daar komen vanaf volgend jaar de volumemodellen bij.”

Was dat nodig, een stevig statement?

“Wat we nu doen met Lexus is al gedurfd en anders dan je zou verwachten. We laten zien dat Lexus niet uitsluitend een automerk is, maar een lifestylemerk dat zich op veel verschillende manieren uitdrukt, zoals met de boot die we onlangs hebben gepresenteerd. We willen ons niet alleen op de traditionele kopers richten, maar ook nieuwe soorten klanten aantrekken.”



In Europa wil Lexus nog steeds niet doorbreken. Waarmee wil Lexus de premiumkoper lokken?

“Ik kan niet al teveel ingaan op toekomstige modellen. Maar als je naar onze modellen kijkt, en naar onze designtaal, dan zie je dat die al flink afwijken van wat de competitie doet. Lexus-kopers zijn vooral niet tevreden met het bestaande aanbod. Dat betekent dat we onderscheidend moeten zijn, non-conformistisch. In dit segment vinden klanten heritage echter belangrijk; en ook daarin zijn we anders. Wij hopen geleidelijk de sympathie van de klant te winnen, doordat we eigenzinnig zijn en nooit hetzelfde zullen doen als de Duitse merken.”

Lexus lijkt op te schuiven naar meer sportiviteit, klopt dat?

“Klopt, zowel qua looks als performance. Gedurfd design, opwindende prestaties, takumi-vakmanschap en inspirerende technologie. Dat is onze huidige koers. Al die aspecten zul je in onze nieuwe modellen terugzien.”

Wat staat er hoog op uw verlanglijstje?

Lachend: “Waar zal ik beginnen?”

Een compacte crossover misschien?

“Ja, daar hebben we ook al een concept car van laten zien, de UX. Die komt er nu wel snel aan.”

Dat model is in Europa ontworpen. Gaat Lexus dat vaker doen?

“Ja, zeker. Ik bedoel, natuurlijk is het een relatief kleine markt voor ons, maar hij is wel heel competitief. Europa heeft een sterke heritage. Wij moeten het van ons design en onze technologie hebben, dat is de sleutel tot de poort van Europa. Ik probeer die poort open te krijgen.”

Hoe moeten we de LS zien ten opzichte van de Grote Drie?

“Met de LS willen we iets nieuws aan het segment toevoegen door dat model een coupé-achtige styling te geven. Daardoor ziet hij er niet uit als een statige limousine, zodat we een nieuwe type klant kunnen bereiken, die anders niet voor een auto in dit segment zou hebben gekozen.”

Fotografie: Jun Kawashima