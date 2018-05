Kort gesproken: Mattijs van Tuijl, interieurontwerper bij Audi

In een moderne, prachtig gelegen wijnboerderij ten zuiden van Kaapstad praat Mattijs van Tuijl (42), de Nederlandse ontwerper van Audi, ons bij over het ‘integratieve’design van de binnenzijde van de nieuwe Audi A7.

1 Nederlandse ontwerpers doen het goed in de auto-industrie. Hoe komt dat?

“Ik denk dat we ons snel en goed aanpassen aan andere culturen. We spreken de taal, niet alleen qua smalltalk, maar ook als het heel technisch wordt. Ook kunnen we goed zelfbewust handelen en onze mening formuleren. Bovendien heeft Nederland geen eigen autoindustrie, dus dan moet je wel naar het buitenland. Maar we zijn niet de enige buitenlanders; op de afdeling design van Audi werken meer dan veertig nationaliteiten. Dat is ook onze kracht, want onze auto’s moeten wereldwijd succesvol zijn.”

2 Kun je iets vertellen over het interieur van de nieuwe Audi A7?

“Dit is ons tweede model waaraan we hebben gewerkt volgens een nieuwe filosofie. De eerste was de A8. Volgens deze filosofie krijgt iedere auto zijn eigen karakter. Het gaat bij de A7 vooral om de interface, dus op welke manieren je de auto kunt bedienen. In de A7 kan dat met touchdisplays, head-updisplay en spraakbediening. Vooral die laatste bedieningswijze ontwikkelt zich snel. Als je zegt: ‘Ik heb het koud’, dan regelt de auto de temperatuur bij. En als je zegt dat je zin hebt in pizza, komt hij met een lijst van Italiaanse restaurants in de buurt.”

3 Waaraan herken je een typisch Audi-interieur?

“Een Audi-interieur is aangenaam en oogt opgeruimd. Plus – ik weet het Nederlandse woord niet goed, maar in het Duits zeggen we Aus einem Guss, oftewel uit één stuk gegoten. Alles staat in verbinding met elkaar, het dashboard loopt door in de deuren. Alles klopt van voor naar achter, ook hoe de knoppen aanvoelen. De liefde voor detail is overal voelbaar. Ook hebben we voor de binnenkant en buitenkant van de auto dezelfde designtaal gebruikt.”

4 Wat is er veranderd ten opzichte van voorgaande modellen?

“Een aantal jaar geleden werkten we aan een interieur dat het mooi moest doen op de foto. Nu werken we veel meer in de vierde dimensie, zoals bij een 3D-film met één of meer fysieke effecten. Alle zintuigen worden geprikkeld. Niet alleen je ogen, maar ook hoe dingen aanvoelen, ruiken en klinken. En alles moet zin hebben. De architectuur is niet mooi om het mooi zijn, maar een gevolg van de eisen die we stellen aan de bediening. Nu touchscreens belangrijker worden, komt bijvoorbeeld het dashboard dichter naar je toe dan voorheen.”

5 Wat is een van de leukste dingen van ontwerper zijn?

“Dat ik iedere keer als ik mijn afdeling binnenloop, vijf jaar de toekomst in ga. Want we werken nu in het geheim aan modellen die pas over een flink aantal jaren in de showroom staan. Wat ook leuk is, is dat we bij Interior Design alles doen. Dus zowel losgaan op het ontwerp van een showcar die verwijst naar hoe een Audi er over een aantal jaren uit kan zien, als het langdurig fijnslijpen van het interieurvan bijvoorbeeld de nieuwe A6. Die laatste details – zoals hoe het voelt als je op een touchscreen klikt – ook daarbij zijn we betrokken.”

6 Neem ons eens mee naar de toekomst. Waarom heb je bijvoorbeeld nog een dashboard nodig als we straks allemaal autonoom loungend naar ons werk reizen?

“Ontwerpen gaat over bewust omgaan met de ruimte. De A7 en A8 hebben hun eigen ruimtewerking. Bij de afwezigheid van een stuur of dashboard blijven die waarden overeind. Het gaat niet om losse onderdelen, maar om de ruimte. We hebben vorig jaar september in Frankfurt onze conceptauto Aicon getoond zonder stuur. Daar is de interface aangepast op hoe je in de auto beweegt. Maar inderdaad: de bandbreedte voor zo’n interieur is groot. Het is dan ook een spannende tijd voor iedereen in de auto-industrie.”

Door: Erik Kouwenhoven

