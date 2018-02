Al tijdens zijn studie begon hij bij Volkswagen. Daar vertrok hij nooit, tot ontwerper Marc Lichte in 2014 designchef werd bij Audi. We spraken kort met hem tijdens de onthulling van de Audi A7 Sportback.

Sinds u designchef bij Audi bent, waait daar een frisse wind en lijken Audi’s minder op elkaar. Zet deze trend door?

“Ja, de verschillen tussen de modellen worden groter. Elk model van Audi moet zijn eigen karakter hebben en dat ook uitstralen. Natuurlijk hanteren we één designtaal voor het merk, met bijvoorbeeld de nadruk op quattro. Maar elke nieuwe Audi zal een verrassing zijn, dat beloof ik!”

Waarom vindt u eigenlijk dat Audi’s minder op elkaar moeten lijken?

“Een Audi heeft een levenscyclus van een jaar of zes. Om in die gehele periode aantrekkelijk te blijven, moet elk model zijn eigen designkenmerken hebben. Dat is onze filosofie.”

De uitlaten van de Audi-modellen die onder uw leiding zijn ontwikkeld, zijn nauwelijks nog zichtbaar. Is dat een bewuste keuze?

“De uitlaten zijn grotendeels weggewerkt in de achterbumper, dat is inderdaad een bewuste keuze. Maar het is niet het einde van de uitlaatpijp, want de op prestaties gerichte S-modellen zullen duidelijk zichtbare uitlaten hebben, die deel uitmaken van het design.”

Uw Duitse premiumconcurrenten zijn in het hoogste segment actief met een tweedeurs coupé. Kunnen we van Audi ook zoiets verwachten?

“Ik hou van tweedeurs coupés, maar de aantallen zijn in die klasse zeer gering. Voor een vierdeurs coupé als de Audi A7 Sportback is een grotere markt en daarom hebben we daarvoor gekozen. Maar we hebben nog veel ideeën en zullen in alle richtingen ons gamma uitbreiden.”

Krijgt u met de komst van elektrische auto’s meer vrijheid bij het design?

“De proporties van auto’s zullen veranderen met de komst van elektrische aandrijving. Hetwordt anders, beter ook. Er komt meer interieurruimte, de overhangen van de carrosserie worden korter en de motorkap wordt lager. Het design wordt aantrekkelijker, zowel voor ons als voor de koper.”

U bent uw carrière begonnen bij Volkswagen en van daar bent u naar Audi gegaan. Had u niet even willen werken bij een Frans of Italiaans merk?

“Nee, nooit over gepiekerd. Tijdens mijn studie wilde ik al bij Audi werken, maar zoals u weet, kwam ik aanvankelijk terecht bij Volkswagen. Ik heb achttien jaar moeten wachten tot ik de job van mijn dromen kreeg.”