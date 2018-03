Kort gesproken: Jean-Philippe Imparato

Begin deze eeuw raakte Peugeot de weg kwijt, maar inmiddels is het merk terug. Peugeot is weer een trots bedrijf met auto’s die je als liefhebber kunt overwegen, zoals de 208 GTi, de 308 GTi en de nieuwe 508 illustreren. Tijd voor een lunch met brand-CEO Jean-Philippe Imparato.

Peugeot lijkt weer terug, maar wanneer kunnen we de eerste elektrische Peugeots verwachten?

“Als je wacht op een specifieke hybride of een elektrisch model – een Prius of i3 van Peugeot – dan is het antwoord: nooit. Ons merk is tweehonderd jaar oud en heeft een rijke historie. Van pepermolens via fietsen naar auto’s, dus de overstap van een dieselmotor naar een elektromotor overleven we ook wel. Maar ondanks alle energietransitie-blabla doen we dat op onze eigen manier: niet met aparte modellen, maar met onze normale modellen die dan toevallig een elektromotor hebben. Dat doen we bewust. We denken namelijk dat klanten bij óns komen omdat de stijl van Peugeot ze bevalt. Ze willen in de eerste plaats een 208 hebben en pas daarna kijken ze naar de aandrijving. Peugeot is een merk dat in de eerste plaats over design en stijl gaat, daarna komt pas wat er onder de motorkap zit.”

Op dit moment is de keuze nog beperkt tot benzine- en dieselmotoren.

“Ja, maar de komende jaren gaan we dat veranderen. We groeien op nieuwe markten en omdat Opel sinds kort onderdeel is van onze groep, profiteren we van schaalvoordelen. Maar ik denk dat de rol van benzine en diesel nog lang niet uitgespeeld is. Voor sommige markten zijn elektrische auto’s heel geschikt, maar kijk eens naar Afrika, waar Peugeot traditioneel sterk presteert. Zie jij daar op korte termijn een grote markt voor elektrische auto’s? Iedereen heeft het over elektrische auto’s, maar de waarheid is dat we niet weten hoe de automarkt er over twintig jaar uitziet. Dan kun je maar beter wat mogelijkheden openhouden.”

De elektronica in Franse auto’s heeft nogal een reputatie. Terecht of niet, maar zit het niet in de weg bij het op de markt brengen van elektrische en autonome auto’s?

“Ik zie daar geen probleem in, ook al omdat toeleveranciers als Bosch en Valeo voor iedereen gelijk zijn. Wel is het zo dat je pas autonoom kunt rijden als passagiers het gevoel hebben dat het volkomen veilig is. Het is waar dat Franse auto’s niet de beste naam hadden op elektronicagebied, maar we zijn terug. Peugeot is een trots merk met een rijke historie en we leveren de auto’s die daarbij passen, inclusief de kwaliteit en rijbeleving die je daarbij verwacht.”

Peugeot is een van de stamvaders van de hot hatch. Toch ging het gerucht dat Peugeot zich gaat focussen op SUV’s en crossovers en sportieve modellen en GTI’s links laat liggen.

“Dat heb ik ook gelezen, maar dat is een compleet verkeerde boodschap. Peugeot maakt op dit moment een ‘move upmarket’. Daarbij hóren modellen als de GT Line en GTI. Als we nieuwe modellen lanceren, of het nou een 208 of iets anders is, dan verschijnen ook zulke varianten. Ze zijn onderdeel van ons imago, onze strategie en horen bij ons DNA, net als de i-Cockpit.”

Toch zijn er ook Peugeots zonder i-Cockpit, zoals de 108.

“Sinds ons eerste model met i-Cockpit hebben we nog niet alle modellen vervangen. Andere kregen hem simpelweg niet omdat we nog niet inzagen dat het bij ons DNA hoort, of omdat we wilden besparen. Maar die tijden zijn voorbij: uiteindelijk moet iedere nieuwe Peugeot ons kenmerkende dashboard hebben.”

Hoe kunnen autonome auto’s en GTI’s eigenlijk samengaan?

“Ook daarbij zal onze i-Cockpit helpen, want het kleine stuur zorgt niet alleen voor meer sportiviteit en rijbeleving in een GTI, het zorgt ook dat je het eenvoudiger kunt laten voor wat het is wanneer je autonoom wilt rijden. Maar in een Peugeot kun je altijd kiezen.”

Rijdt u zelf eigenlijk ook klassiekers?

“Uiteraard, want ik ben autoliefhebber. Maar dat is onvermijdelijk bij een merk met zo’n lange historie. Dat zie je ook nu we de nieuwe 508 introduceren. Precies vijftig jaar geleden introduceerden we de 504. Zo’n historie van een halve eeuw die aan een nieuw model voorafgaat, dat is toch mooi?”

Tekst: Perry Snijders