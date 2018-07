Kort gesproken: Giles Taylor, oud Head of Design bij Rolls-Royce

Onlangs vertrok Giles Taylor als Head of Design bij Rolls-Royce. Op een van zijn laatste dagen gaf hij ons nog een interview. Hij legde onder meer het veelbesproken design van de Cullinan uit.

1 Als één merk een SUV nodig had, dan was het Rolls-Royce wel. Waarom duurde het zo lang?

“Dat is een verrassende vraag. Journalisten vragen vaker wat we met een SUV moeten. Maar je hebt gelijk, een SUV past bij ons merk. In de beginjaren, toen auto’s nog kolossale wielen hadden, reden onze klanten overal naartoe — of er een weg lag of niet. Wereldreizigers kozen voor Rolls-Royce vanwege de kwaliteit van het merk. Gaandeweg maakten wij onze auto’s echter steeds geschikter voor perfect geasfalteerde wegen.”

2 Het design wordt niet alleen positief besproken. Hoe is dat voor jou als designer?

“Natuurlijk is het fijner om applaus te krijgen. Maar bekijk het eens anders: we laten de Cullinan vandaag voor de tweede keer live zien, opnieuw aan een zeer select gezelschap. De kritiek is dus vrijwel zonder uitzondering gebaseerd op een plaatje op internet. Dat laat ik gemakkelijk van me afglijden.”

3 Doet de Cullinan het niet goed op foto’s?

“Om een goed beeld van een auto te krijgen, moet je hem ook in het echt zien. Sommige auto’s hebben dat sterker dan andere. Bij een Volkswagen Golf of Porsche 911 heb je een goed beeld omdat je de proporties en de basisvormen kent. Bij Rolls-Royce is het anders. Onze auto’s moeten presence hebben, maar ook elegantie. Daarom houden we het simpel, want als het design bij deze afmetingen heel veel lijnen bevat, dan wordt het snel too much. Op persfoto’s zie je dat formaat niet, dan concentreer je je alleen op de lijnen. Dan geeft een foto van de auto tussen het andere verkeer een beter beeld.”

4 In de Phantom heb je The Gallery, het dashboard dat je naar wens kunt laten bouwen. Heeft de Cullinan ook zoiets, wat we nog over het hoofd hebben gezien?

“The Gallery is exclusief voor de Phantom. De Cullinan zit daar een niveau onder, dus nee. Niettemin biedt hij een luxe die ongekend is voor dit soort auto’s. Meestal is dit soort auto’s tamelijk utilitair, maar met de Cullinan kunnen onze klanten terreinrijden met de luxe die ze van hun andere auto’s gewend zijn. Wel hebben we iets wat je ‘typisch Cullinan’ kunt noemen, namelijk The Viewing Suite: twee optionele stoeltjes achterin, waarmee je van het uitzicht kunt genieten. Met een tafeltje voor de champagne, uiteraard.”

5 Waarin onderscheidt de Cullinan zich van andere SUV’s?

“Alles wat de suggestie wekt dat je ermee het terrein in kunt, heet tegenwoordig SUV. Ze lijken ook allemaal op elkaar, minstens qua proporties. De Cullinan is anders, het is een three-box-design en dat is voor SUV’s heel ongewoon. Hij biedt de Magic Carpet Ride die je van Rolls-Royce gewend bent, maar maakt ook in het terrein zijn uiterlijk waar.”

6 Kunnen we nog meer SUV’s van Rolls-Royce verwachten?

“Ons gamma is nu compleet. Maar als we met meer modellen zouden komen, zou ik het je niet mogen vertellen. Een groter model zou op het niveau van de Phantom moeten komen, terwijl we willen dat dat ons topmodel blijft.”

7 Je hebt me weleens verteld dat je jezelf ziet als een filmregisseur die bij een scène de perfecte auto zoekt. In welke scène zie je de Cullinan?

“Haha, de vraag die altijd terugkomt. Je maakt een prachtige roadtrip door Afrika en tegen het eind van de dag zie je de Kilimanjaro voor je. Je stopt de auto en drinkt een goed glas, met dat prachtige uitzicht.”

Door: Perry Snijders

