Kort gesproken: Bram Vanhengel, PR-Manager Maserati W.E.

Maserati’s ambities, die FCA-CEO Marchionne destijds uiteenzette, waren torenhoog. Veel is – behalve de Levante – niet waargemaakt. Wel werd een nieuwe organisatie opgezet. Een gesprek met Bram Vanhengel, ‘Sales, Marketing & PR-Manager Benelux Maserati West Europe’.

1 Er zou een miljardeninvestering in Maserati worden gepleegd. Nieuwe modellen, een hybride topmodel, de Alfieri, waarvan de vooruitstrevende techniek ook in andere Maserati’s te vinden zou zijn en een verkoopprognose van 75.000 in 2018. Wat moeten we daar met 52.000 verkochte auto’s in 2017, een productiestop in de afgelopen winter en op korte termijn geen nieuwe modellen van denken?

“Meneer Marchionne is als visonair strateeg uitgegaan van de mondiale groeicijfers en prog – noses. Dat de realiteit anders uitpakt, betekent geen onderpresteren of schande. De Levante is een succes en ook de Ghibli doet het goed. Intussen zijn we bezig met nieuwe ontwikkelingen. Die productiestop had te maken met tegenvallende verkopen op onze grootste markten, die normaal goed zijn voor zo’n zeventig procent van onze afzet. In China remden fiscaal-politieke maatregelen de verkopen af, terwijl in de USA minder Europese auto’s werden verkocht door het ‘Trump-effect’: dreigende importheffingen en ‘automotive nationalisme’.”

2 Wanneer mogen we die nieuwe modellen verwachten? Met name dus die Alfieri, die met richtinggevende techniek toch een soort heiland – voorganger – in het Maserati-geloof moet zijn.

“Ik wil eerst zeggen: Maserati is geen Porsche. Juist geen Porsche. Ons streven is niet het bouwen van 250.000 of nog meer auto’s per jaar, maar in het ideale geval de helft. Maserati is een exclusief nichemerk en dat moet zo blijven. Nu het antwoord op je vraag. De veelbesproken Alfieri dient inderdaad de hoofdrol te spelen in de toekomst van Maserati. In zowel culturele als technische zin moet die het absolute summum bieden. Maar omdat ook in technisch opzicht de zaken razendsnel en ook extreem van richting veranderen, hebben onze R&D afdelingen domweg meer tijd nodig. Ik wil eerlijk zijn: het is momenteel nog afwachten wanneer de Alfieri komt. Maar wel nog een heel bijzondere Levante-achtige…”

3 We horen wel over een nieuwe Europese organisatie?

“Een van onze andere speerpunten is om heel dicht bij de markt en de klant te staan. We hebben daarom gekozen voor een compacte organisatiestructuur. De Europese organisatie is opgedeeld in kleinere delen. Nederland valt onder Maserati West Europe, met het hoofdkwartier in Parijs. Maar het ressorteert onder het Benelux Office dat Brussel als domicilie heeft. Ik zou haast zeggen: de fabriek onder handbereik.”

4 Wat merkt de Nederlandse Maserati-klant daarvan?

“Maserati heeft een expliciete klantrelatie op het oog. Elke klant zijn eigen consiglieri, ‘accountmanager’ mag ook, die over het ultieme gebruik van zijn of haar Maserati waakt. In directe zin binnen de dealer, maar via hem ook binnen de fabriek. Het moet leiden tot de hoogste graad van service en assistentie. Ja, ook waar het tips, uitnodigingen en andere relevante, al of niet dagelijkse, communicatie betreft. Dus: ultiem gebruiksgemak en bezitterstrots. De moderne klant verwacht volgens ons een dergelijke,‘familiaal-vriendschappelijke’ relatie. Daaraan voldoen wij maar al te graag, want een mooiere relatie tussen klant en merk is immers niet mogelijk.”

5 Hoe is de marktsituatie in Nederland?

“Het afgelopen jaar zijn in Nederland 120 nieuwe Maserati’s verkocht. Ruim de helft Levante, een derde Ghibli, een klein deel Quattroporte en de rest GT of GC. Een representatief bouquet. In de hele Benelux waren dat er overigens 570. Die aantallen liggen iets lager voor 2018. Zoals u zelf al opmerkte, zijn er komend jaar geen nieuwe modellen, zodat de verkopen iets zullen terugvallen. Wij verwachten dit jaar 510 auto’s voor de gehele Benelux en 105 voor Nederland.”

6 Maserati zou zich net als zustermerk Alfa Romeo dit jaar in de Formule-1 profileren. Alfa doet dat via het Sauber-team en Maserati zou met het Amerkaanse Haas-team in zee gaan. Wat is er misgegaan?

“Daar was even sprake van. Marchionne zag met het Zwitserse Sauber, dat immers met Ferrari-motoren rijdt, wel promotionele synergie en overwoog dus hetzelfde te doen met Maserati via Haas-F1. Maar momenteel liggen de prioriteiten voor Maserati niet in de F1.”

7 Wat rijdt u eigenlijk zelf?

“Hahaha! Vaak zijn het auto’s uit onze uitgebreide demovloot, die ik zeg maar ‘controlerend’ berijd om te zorgen dat ze in topconditie zijn. Voor het gezinswerk – we hebben twee kleine kinderen – en het dagelijkse woon-werk -verkeer rijden we een Jeep Cherokee met zo’n lekker rauwe tweelitermotor. Maar gaat pappa alleen op stap, dan pakt hij – over rauw gesproken – graag zijn Ducati Panigale.”

Door: David Bakels

