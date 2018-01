Eerder deze maand maakte het Chinese automerk Byton de tongen los met een conceptmodel voorzien van een 1,25 meter breed digitaal instrumentpaneel. Maar wat heeft het nieuwe merk nog meer te bieden?

De Chinezen komen. We roepen het al jaren. Maar in Nederland zijn auto’s van Chinese makelij nog altijd onvindbaar. Over een aantal jaar zal dat wel anders zijn, als we de ambities van menig Aziatische startup als graadmeter nemen. Dan staat er misschien wel een auto van het Chinese Hybrid Kinetic voor de deur. Vorig jaar drukte het merk op de Autosalon van Genève de neus tegen het venster met haar H600. Dat 800 pk sterke model moet aan het eind van het decennium de modellen van Tesla Motors én Mercedes-Benz van concurrentie voorzien, als het aan de nieuwkomer ligt. Hybrid Kinetic wil tussen de 5 en 10 jaar na de opening van de Chinese productiefaciliteit 200.000 auto’s van de band laten rollen. En dan hebben we ook nog NIO en Faraday Future (LeEco); nieuwe automerken die drijven op Chinees geld en met elektrisch aangedreven hi-tech auto’s Amerika en Europa willen veroveren.

‘iPhone op wielen’

Een andere naam van een nieuwe Chinese start-up is Byton. Het nieuwe automerk is een initiatief van Future Mobility Corp en heeft met bestuurders afkomstig van onder andere BMW en Nissan veel kennis in huis. De topman bij Byton is bijvoorbeeld Carsten Breitfeld, de man die bij BMW verantwoordelijk was voor de i8. Hij wil met een mix van goedkope Chinese arbeid, Duits ingenieurschap en de kennis uit Silicon Valley een betaalbare ‘iPhone op wielen’ neerzetten, aldus Automotive News.



Gezichtsherkenning

Wat Byton daar precies mee bedoelt, zagen we onlangs tijdens de CES in Las Vegas. Op de grootste consumentenelectronicabeurs ter wereld zag we het eerste studiemodel van Byton voorbij komen en die viel op met een digitaal instrumentpaneel zo breed als de auto. De drie naadloos naast elkaar geplaatste schermen zijn naar de voorkeuren van de bestuurder en bijrijder in te stellen. Ook een aardig foefje: de auto maakt voor het ontgrendelen gebruik van gezichtsherkenning en op basis van die techniek worden eveneens de voorkeuren van de inzittenden geladen op het gebied van audio en klimaat.



Autonoom rijden

De eerste Byton moet in 2019 in China worden geïntroduceerd, waarna spoedig de Amerikaanse markt zal volgen. De auto zal dan met één en met twee elektromotoren leverbaar worden en een vanafprijs kennen van 45.000 dollar. Die basisversie krijgt een vermogen van 272 pk mee, terwijl het topmodel kan rekenen op 476 pk. De elektrische actieradius van de instapversie bedraagt 400 kilometer, terwijl het topmodel nog zeker 120 kilometer verder reikt. De auto kan verregaand autonoom rijden, want Byton spreek over het op-één-na-hoogste niveau: ‘level 4’.

Sedan en zevenzits

Om echt een rol van betekenis te kunnen spelen de komende jaren, is Byton nu op zoek naar geld. Eerder haalde het met succes 200 miljoen dollar op en deze week werd bekend dat het nog een keer 400 miljoen dollar wil binnenhalen. Byton weet ook al wat het wil als de SUV die de spits afbijt, slaagt. Dan moeten een sedan (in 2021) en een zevenzits Byton (in 2022) volgen. De productiecapaciteit in het Chinese Nanjing start in 2019 met 100.000 auto’s op jaarbasis, waarna in 2023 of 2024, afhankelijk van de verkoopaantallen, er zeker 300.000 Bytons van de band rollen.