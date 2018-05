Hot Wheels 50 jaar: de 10 meest opzienbarende feiten

Hot Wheels, de wereldberoemde fabrikant van miniatuurauto’s, ziet dit jaar Abraham. Omdat elke autoliefhebber ooit minimaal één Hot Wheels in z’n handen heeft gehad, blikken we terug op een halve eeuw Amerikaanse speelgoedautootjes met 10 opzienbare feiten.

#1 Bijzonder trio

Kent u die mop van de zakenman, raketwetenschapper en auto-ingenieur? Aan de wieg van Hot Wheels stonden Elliot Handler (mede-oprichter van speelgoedmerk Mattel), Jack Ryan (de raketwetenschapper) en auto-ingenieur Harry Bentley Bradley.

#2 Sweet sixteen

De eerste reeks Hot Wheels die Mattel verkocht bestond uit 16 auto’s. Wie nog zo’n origineel uit 1968 in z’n bezit heeft kan er een mooi prijsje voor vragen. Er worden bedragen geboden tot een paar duizend euro. De 16 originele Hot Wheels worden door verzamelaars ook wel de ‘Sweet Sixteen’ of ‘Original 16’ genoemd.



#3 Zes miljard

In 50 jaar tijd zijn er meer dan 6 miljard Hot Wheels wereldwijd verkocht. Gemiddeld worden er per seconde 10 miniatuurwagentjes verkocht, aldus fabrikant Mattel.

#4 Instant succes

De Hot Wheels sloegen in als een bom. In het eerste jaar werden er al 16 miljoen Hot Wheels verkocht.

#5 Gouden wikkel

De één miljardste Hot Wheels werd in 1991 verkocht. Om de mijlpaal te vieren werd er een ‘Billionth Car Collection’ uitgebracht waartoe 4 gouden Corvettes behoorden. In één van de auto’s was een bon verstopt die kon worden ingeruild voor een echte Corvette.

#6 Elk kind een wagenpark

Elk Amerikaans kind bezit gemiddeld 50 Hot Wheels-autootjes, zegt Mattel. Lijkt ons overigens een erg hoog aantal, maar als Mattel het zegt, is het ongetwijfeld waar.

#7 Chevrolet als rode draad

De bijzondere band tussen Chevrolet en Hot Wheels begon al één jaar voor de lancering van Hot Wheels. In 1967 tekende Hot Wheels al een eigen versie van de Camaro Coupé. Die schets resulteerde een jaar later in de blauwe Camaro Custom 68. Om het 50 jarige jubileum te vieren, introduceerde Chevrolet eerder dit jaar een speciale Hot Wheels-versie van de huidige Camaro.



#8 Platgebeld

De kleine Hot Wheels werden niet zelden ontworpen door designers met ervaring in de auto-industrie. Een van hen is Larry Wood. Voordat hij bij Hot Wheels aan de slag ging, werkte hij eerst als designer bij Ford. Wood werd een bekendheid toen hij een miniatuur tow-truck ontwierp die hij voorzag van de belettering; ‘Larry’s 24h towing’ in combinatie met een telefoonnummer. Of beter gezegd; zijn telefoonnummer. Dat bleek achteraf niet zo’n slim idee. Volgens de overlevering is Wood vele duizenden keren gebeld door kinderen met Larry’s tow truck in handen.



#9 Redlines

Van 1968 tot 1977 had elk Hot Wheels een rode lijn om de wielen. Om de kosten van de productie te drukken zag Mattel daar sinds eind jaren zeventig van af. De redline-Hot Wheels zijn inmiddels ware collector items.

#10 Heilige graal

Heeft u nog een Volkswagen Beach Bomb uit 1969 op de plank staan? Zo’n eentje met surfplanken bevestigd aan weerszijden? Dan heeft u een van de meest begeerde Hot Wheels in uw bezit. Dit exemplaar werd namelijk snel uit de handel genomen omdat de Beach Bombs te smal bleken voor de speciale racebaan die Mattel voor alle Hot Wheels verkocht. Van de felroze Volkswagen Beach Bomb schijnen er zelfs maar twee te bestaan.