Fashion victims: 6 auto’s in een iets te frivool jasje

De opvallende Bentley Continental 24 die vanaf juli leverbaar wordt, had zomaar een creatie van een hip modehuis kunnen zijn. Want ook deze 6 auto’s werden de afgelopen jaren uitgedost in een iets te frivool jasje:

#1 SmartForJeremy

Jeremy Scott is een Amerikaanse mode-ontwerper die het flamboyante niet schuwt. Zo is hij verantwoordelijk voor de extreme garderobes van onder meer Lady Gaga, Katy Perry and Kanye West. Een aantal jaar geleden mocht hij z’n handtekening zetten op een eigen Smart. Deze SmartForJeremy werd waar je al voor vreesde: een over-the-top pronkstuk van jewelste.



#2 Cadillac Seville by Gucci

De flirt van mode- met automerken gaat zeker terug tot de jaren zeventig, bewijst de Cadillac Seville by Gucci. Lang voordat het Italiaanse modehuis de Fiat 500 ver-gucci-seerde, plakte het haar logo’s al op de Cadillac Seville uit 1978. De smaakmakers? Gouden emblemen op de wielen, voorspatborden en c-stijl. In het interieur werden eveneens de nodige Gucci-stoffen gebruikt.



#3 Bugatti Veyron Fbg par Hermès

Het is gelukkig bij een beperkte oplage van 4 stuks gebleven, maar modemerk Hermès mocht zich uitleven op de iconische Bugatti Veyron. Onze favoriet van het kwartet? Natuurlijk die met (bruin)rood afstekende motorkap en dito oogverblindend (bruin)rood interieur. Andere fraaie details? De ‘H’ van Hermes centraal geposteerd op de velg en de deurhendels als het handvat van een luxe tas.



#4 Jaguar X-Type by Paul Smith

De mode-artikelen van Paul Smith zijn herkenbaar aan strepen in alle kleuren van de regenboog. Dus wat deed de heer Smith voorbeeldig toen hij aan het begin van deze eeuw een Jaguar X-Type mocht behangen? Precies, hij plakte een veelvoud van pasteltinten op de heer van stand. Dat is wel weer makkelijk als je je auto terugzoekt op de immense parkeergarage bij Schiphol.



#5 Citroën Lacoste

Het kan nog gekker. Citroën liet namelijk Lacoste – die van de krokodil – meedenken bij de creatie van haar conceptcar. In 2010 presenteerde de gelegenheidsformatie de portierloze ‘auto’ op de Paris Motor Show. Wat een heerlijkheid dat de Citroën Lacoste het nooit schopte tot de productiefase.



#6 Volkswagen Beetle Denim

In 1974 had Volkswagen al even de Kever Jeans, en sinds afgelopen najaar is daar een opvolger van in de vorm van de Beetle Denim. Over de speciale metallickleur Stonewashed Blue kunnen we niet vallen, en ook niet echt over de jeanskleurige softtop, maar wel over die ‘kontzakken’ van spijkerstof aan de achterzijde van de voorstoelen. Compleet met jeans-stiksel en frivool ‘merklabel’. Nah.