Geen fan van elektrische auto’s? Houd je vast, want we worden bedolven

Het vooraanstaande Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg heeft alle nieuwe EV’s die tot aan 2020 geïntroduceerd worden even op een rijtje gezet. Samen tellen ze op tot zeker 120 elektrische modellen. En dat is nog maar het begin.

Aan het einde van het volgende decennium, dus zo tegen 2030, is één op de drie nieuwe auto’s elektrisch aangedreven. Althans, dat voorspelt olieproducent Total. Shell laat zich in niet zelfde bewoordingen uit over de toekomst van de elektrische auto, maar liet recent wel weten dat ze de piek in de vraag naar olie aan het einde van het komende decennium verwachten. Daarna gaat het bergafwaarts en dat is onder meer te danken aan de grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen.

Concurrentie

Volgens Bloomberg New Energy Finance (BNEF) beginnen elektrische autos nu in prijs en prestaties echt te concurreren met auto’s op fossiele brandstoffen. Zo worden accu’s elk jaar ongeveer 20 procent goedkoper. BNEF geeft aan dat Volkswagen AG in 2025 wil dat een kwart van haar verkochte modellen een elektrische auto is. Toyota denkt dat het in 2050 helemaal geen benzineauto’s en diesels meer produceert.

Op stoom

BNEF stelt dat momenteel slechts 1 procent van alle wereldwijd verkochte auto’s een elektrische aandrijving kent. Daarbij tekent het aan dat in 2020 je als consument uit meer dan 120 elektrische automodellen kunt kiezen, waarvan een aantal al een actieradius kent van meer dan 500 kilometer.

Bron: Bloomberg New Energy Finance