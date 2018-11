Een SUV met pit. Wat koop je voor pakweg 150.000 euro?

De voorlopige topversie binnen de BMW X7-reek – de M50d – kost 150 mille. Maar welke SUV’s met pit heb je nog meer voor – of rond – die prijs? Een selectie:



BMW X7 M50d –148.495 euro

De nieuwe BMW X7 begint bij dik 115.000 euro, maar dan heb je de xDrive30d. En die versie is lang niet zo sportief als de imposante M50d. Dat is een heus M Performance-model, compleet met M Sportdifferentieel en flinke 3,0-liter zescilinder dieselkrachtbron. Dankzij een vermogen van 400 pk en 760 Nm aan koppel snel je in 5,4 tellen van nul naar honderd.



BMW X6 M50d – 150.435 euro

Met z’n vanafprijs van 115.350 euro is de instap-X7 de X6 duidelijk de baas. Als je echter de X6 M50d verkiest boven de X7 M50d dan ben je net iets meer geld kwijt. Bovendien bedraagt het vermogen van de 3,0-zescilinder diesel van de X6 M50d geen 400 maar 381 pk. Doordat de X6 lichter is, sprint die auto toch een fractie sneller van nul naar honderd: 5,2 seconden.

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé (met opties) – 150.667 Euro

De Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé is met een vanafprijs van 128.687 euro veel goedkoper dan de BMW X7, maar qua prestaties ontlopen de twee SUV’s elkaar niet zoveel. Doordat de Mercedes 390 pk put uit een 3,0-liter V6 benzinemotor, staat de teller vanuit stilstand in 5,7 tellen op honderd. Het grote voordeel van het relatief bescheiden prijskaartje van de AMG GLE 43 4MATIC Coupé is dat je flink in de optielijst kunt snuffelen. Dat deden wij ook en voegden aan de basisuitrusting onder meer het designo exclusief pakket (ruim 6.500 euro), een panorama schuifdak (zo’n 2.150 euro), een Bang and Olufsen-geluidssysteem (5.000 euro), een entertainmentsysteem achter (2.350 euro) en Command online (3.500 euro) toe, naast metallic lak (1.000 euro).



Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – 127.750 euro

Zoals je te keer in de optielijst bij Mercedes-AMG, zo kun je ook flink wat vakjes aankruisen bij Alfa Romeo. Als je oog valt op de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dan ben je nog geen 130 mille kwijt voor de zeer sportieve SUV. De 2,9-liter V6 die in de Stelvio Quadrifoglio huist, legt namelijk een vermogen van 510 pk aan de dag. En of je daar snel mee bent! In 3,9 tellen knal je van nul naar honderd.

Porsche Macan Turbo Exclusive Performance edition – 158.400 euro

Net iets boven richtprijs is de Porsche Macan Turbo Exclusive Performance edition, maar dan heb je ook alles wat je hartje begeert. Deze speciale versie van de Macan Turbo schopt het immers tot 440 pk en dat is 40 pk meer dan normaal. Ook is de Exclusive Performance edition voorzien van luchtvering en sportonderstel naast tal van sportieve accenten in de kleurstelling zwart-rood. En kijk eens naar die dikke 21-inch 911 Turbo Design wielen! De 3,6-liter V6 helpt deze Macan Turbo aan een 0-100 km/u in 4,4 seconden.

Maserati Levante – 143.602 euro

Kijk, bij Maserati krijg je nog bijna 6.500 euro wisselgeld terug als je met 150.000 euro in je binnenzak de showroom binnenstapt. Hetzelfde dealerbedrijf verlaat je dan met een Levante voorzien van een 350 pk sterke 3,0-liter V6 die je in exact zes tellen van nul naar honderd helpt.

Jaguar F-PACE SVR – 165.920 euro

Een beetje boven budget, dat wel, maar de Jaguar F-PACE SVR is het doorsparen waard. In de vorm van zijn 5,0-liter V8 benzinemotor krijgt de Britse SUV een vermogen van 550 pk mee en een fors maximumkoppel van 680 Nm. Jaguar belooft een sprint van 0-100 km/u in 4,3 seconden en een top van 283 km/u.



Range Rover Sport – 165.570 euro

Ach, wie kijkt er in de prijsklasse rond de 150 mille op een paar duizendjes meer? Voor dik 165 mille kun je ook de Range Rover Sport bestellen met een 339 pk sterke 4,4-liter SDV8 dieselmotor aan boord. Zo rap als de meeste SUV’s hierboven is de luxe Brit niet, maar met een 0-100 km/u in 7,3 seconden sla je ook geen modderfiguur.