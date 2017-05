Zeven generaties in de maak: de één miljoenste Porsche 911

De één miljoenste Porsche 911 was onlangs een feit. Porsche deed er zeven generaties en 54 jaar over om de mijlpaal te bereiken. Zo ziet die reis eruit.



Op de autosalon van Frankfurt in 1963 maakt de wereld kennis met de 901. Het nieuwe model is opvolger van de 356, maar heeft een naam die Peugeot niet kan bekoren. De Fransen claimen immers alle driecijferige modelnamen met de nul in het midden. Porsche luistert naar Peugeot en verandert de nul in een één; de 911 is een feit. De oer-Elfer is voorzien van een 130 pk sterke zescilinder tweeliter-boxermotor. De topsnelheid is 210 km/u, behoorlijk indrukwekkend in de jaren zestig. In 1966 verwelkomt Porsche de 160 pk sterke 911 S, waarna eind dat jaar de 911 Targa volgt. De cilinderinhouden nemen langzaam toe, want na een 2,2-liter in 1969 en een 2,4-liter in 1971, pakt Porsche in 1972 uit met de 911 Carrera RS 2.7. 210 pk gaan samen met een gewicht van minder dan 1.000 kilo. Ook uniek: de karakteristieke achterspoiler. Van de eerste generatie 911 worden 81.100 exemplaren gebouwd.



G model

In 1973 is het tijd voor de tweede generatie van de 911. Dit zogenaamde G model zal tot 1989 in productie blijven en is in die tijdspanne goed voor 198.414 exemplaren. De nieuwe 911 zet een grote stap op het gebied van veiligheid met vervormbare harmonicabumpers, driepunts veiligheidsgordels en stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. In 1974 is daar de eerste 911 Turbo, herkenbaar aan z’n grote achterspoiler. De auto heeft een 260 pk sterke 3.0-liter krachtbron aan boord. De 911 Turbo 3.3 schopt het zelfs tot 300 pk en volgt drie jaar later. Met de 911 Carrera 3.2 Speedster zwaait Porsche het G model uit.



964

In 1988 bewijst de 911 nog altijd z’n urgentie met de vierwielaangedreven 964 Carrera 4. De auto bestaat voor 85 procent uit nieuwe onderdelen en diens luchtgekoelde 3.6-liter boxermotor levert een vermogen van 250 pk. Later volgen de achterwielaangedreven Carrera 2 en onder meer de Coupé, Cabriolet en Targa. De 911 Turbo maakt een vermogenssprong naar 360 pk, terwijl ook nog de 964 Carrera RS, 911 Turbo S en 911 Carrera 2 Speedster volgen. Van de derde generatie worden 74.008 auto’s gebouwd.



993

De 993 wordt tussen 1993 en 1998 in een oplage van 67.535 stuks gebouwd onder leiding van de Nederlandse designchef Harm Lagaaij. De 993 Turbo is in 1995 voor het eerst voorzien van een bi-turbo. De achterwielaangedreven 911 GT2 met 430 pk haalt het tot een iconische status, al krijgt de 993 toch al een bijzondere plek in de 911-geschiedenis omdat het ’t laatste luchtgekoelde model is.



996

De 996 is watergekoeld en rolt tussen 1997 en 2005 van de band. Moderne techniek beperken emissies, geluid en brandstofverbruik; precies zoals regulerende instanties graag willen zien. Opvallend detail zijn de koplampen met geïntegreerde knipperlichten. Net voor de eeuwwisseling komt Porsche met de 996 GT3, waarna het nieuwe millenium wordt ingeluid met de 911 GT2. Na 179.163 geproduceerde Porsches 996, is het tijd voor de 997.



997

Met 997 richt Porsche zich iets meer op de massa. Uiteindelijk zijn namelijk wel 24 modellen van de 997 verkrijgbaar. Het resulteert in een totaalverkoop van 215.092 exemplaren, waarbij de mijlpaal van één miljoen geproduceerde 911’s snel dichterbij komt. De Carrera schopt het tot een vermogen van 325 pk, waar de Carrera S nog eens 30 pk bij optelt. De Carrera S is bovendien standaard voorzien van het Porsche Active Suspension Management.



991

De huidige 991 betekent de zevende generatie van de 911. De nieuwe 911 Carrera komt uit op 370 pk, terwijl de 911 Carrera S zelfs 420 pk krijgt. Tot aan het einde van modeljaar 2016 zijn er al 152.659 exemplaren van de 991 geproduceerd.