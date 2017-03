Dieselgate in beeld: duizenden afgedankte tweeliter TDI’s op een rij

Waar blijven die Amerikaanse sjoemeldiesels nadat ze door hun eigenaren zijn teruggeven aan Volkswagen? Nou, gezellig zij aan zij op enorme parkeerplaatsen. Ze kunnen voorlopig immers nergens heen.

Sinds 2008 heeft Volkswagen gesjoemeld met circa 11 miljoen van haar diesels wereldwijd. Door software in de auto te verwerken, herkennen de betreffende dieselmodellen als ze op de testbank staan voor een milieukeuring. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt tijdelijk gereduceerd, waardoor de gestelde normen gehaald worden. De sjoemelsoftware lijkt vooral ontwikkeld te zijn om te voldoen aan de Amerikaanse normen, waardoor Volkswagen na de ontdekking van de fraude de zwaarste weerstand ondervindt vanuit de Verenigde Staten.

Compensatie

De fraude betreft voorlopig 550.000 Amerikaanse diesels van het Volkswagen concern (in de VS gaat het om Volkswagen-, Audi-, en Porschemodellen) en de repliek van de Amerikaanse overheid is niet mals. Volkswagen is met de Amerikaanse regulerende instanties een grote schikking overeen gekomen van een kleine 15 miljard dollar, waarna er nog kleinere bedragen volgden (zoals recent nog 1,2 miljard dollar voor drieliter diesels). Dat megabedrag is bedoeld als compensatie voor eigenaren van de sjoemeldiesels en voor de geleden milieuschade.

Terugbrengen

Eigenaren van een diesel met sjoemelsoftware kunnen hun auto in de VS terugbrengen naar het dealerbedrijf waarbij ze de economische waarde terugkrijgen plus een compensatie die tussen de 5.100 en 9.900 dollar ligt, afhankelijk van kilometerstand, leeftijd van de auto en uitrusting.

Aanpassingen

Het alternatief is dat het dealerbedrijf de auto onderhanden neemt en door de technische aanpassingen de emissiewaarden omlaag brengt. De eigenaar mag zijn auto vervolgens houden en krijgt als compensatie een vergoeding die varieert tussen de 7.000 en 16.000 dollar.

Opslag

Van de eerste optie – het teruggeven van de auto aan de fabrikant – maken voldoende gedupeerden gebruik, zo blijkt uit bovenstaande drone-beelden die op Jalopnik.com verschenen. In de video is de enorme parkeerplaats te zien naast het verlaten Pontiac Silverdome, een voormalig American Football-stadion in de staat Michigan. Duizenden 2,0-liter TDI’s staan op een rij, te wachten op een onzekere toekomst. Volgens Jalopnik kent de VS zeker vijf van dit soort opslagplekken voor sjoemeldiesels.

Toekomst

Want er precies gaat gebeuren met de afgedankte modellen is niet bekend. Het simpel doorverkopen op andere markten buiten de VS waar de emissienormen soepeler zijn is geen optie. Dat kan alleen nadat de auto’s zijn aangepast naar de eisen van de Amerikaanse regulerende instanties. Voorlopig levert het wonderlijke plaatjes vanuit de lucht op die een aardige indruk geven van de omvang van ‘dieselgate’.