Deze auto bestaat uit 57 onderdelen en komt uit de 3D-printer

De LSEV is ‘s werelds eerste massaproductie-auto uit de 3D-printer. Het compacte wagentje bestaat uit een handvol onderdelen, is vederlicht en in no-time ontwikkeld.

Een auto bestaat al snel uit 2.000 onderdelen. En die moeten gemaakt en verscheept worden voordat ze samen een nieuwe auto kunnen vormen. Dat de productie van een auto ook veel eenvoudiger kan, bewijst de LSEV. Het compacte wagentje, nog kleiner dan de Smart ForTwo, is namelijk slechts uit 57 onderdelen opgebouwd. Op de ruiten, de stoelen en het chassis na, komen alle zichtbare onderdelen uit de 3D-printer.

Razendsnel ontwikkelingsproces

De LSEV is het resultaat van een samenwerking tussen het Italiaanse XEV – gespecialiseerd in elektrische wagens – en het Chinese Polymaker, een bedrijf met 3D printen als specialiteit. Het stadsautootje is ‘s werelds eerste bolide die op grote schaal uit de 3D-printer komt. Hoewel de productie van één auto een stuk langzamer gaat dan conventionele massaproductie – printen plus assemblage neemt in totaal 3 dagen in beslag – wordt er met de LSEV wel elders tijd gewonnen. Volgens Polymaker kost het ontwerp- en ontwikkelingsproces van elke nieuw 3D-geprint model 3 tot 12 maanden. Bij conventionele autobouwers wordt daar 3 tot 5 jaar voor uitgetrokken.



Bescheiden motortje

De investeringskosten van 3D-geprinte auto zijn tot meer dan 70 procent lager, beweert de Chinees-Italiaanse samenwerking. Ook zijn 3D-geprinte auto’s veel lichter dan reguliere modellen. De LSEV weegt bijvoorbeeld slechts 450 kilo. Aan boord van het tweezittertje huist een klein elektromotortje, waarmee een topsnelheid van 70 km/u kan worden gehaald. De actieradius bedraagt 150 kilometer.



Bestellen bij de fabriek

Inmiddels is de LSEV al 7.000 keer besteld. Daarvan zijn er 2.000 aanvragen gedaan door een leasemaatschappij en 5.000 stuks door het Italiaanse postbedrijf. De productie moet over een jaar gaan beginnen. Het doel is om de LSEV wereldwijd uit brengen, waarbij de auto door de consument direct bij de fabriek besteld kan worden. Het autootje zal zo’n 10.000 dollar moeten kosten.