Het achtste deel van de Fast and The Furious-serie komt binnenkort uit. Dat werpt de vraag op wat nu de beste autofilms ooit gemaakt zijn? Onze top-10.

# 10 Vanishing Point (1971)

Er is in 1997 een remake van gemaakt met Viggo Mortensen, maar die haalt het bij lange na niet bij het origineel van begin jaren zeventig. Vanishing Point verhaalt over Kowalski (Barry Newman) die hot rods –in dit geval een Dodge Challenger R/T – zo snel mogelijk wil afleveren bij zijn klanten. Dat er dan sherrifs achter hem aankomen, deert hem allerminst.

# 9 Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)

Met Will Ferrell en Sasha Baron Cohen in de hoofdrollen werkt dit verhaal over een NASCAR-rijder en diens Franse uitdager duidelijk op de lachspieren. Over-the-top, maar wel verfrissend als enige komedie in deze lijst.

# 8 Fast and the Furious (2001)

Het eerste deel van de Fast and the Furious-serie stamt uit 2001 en daarin schittert Paul Walker nog naast Vin Diesel. Walker overlijdt in 2013 – oh, ironie – op 40-jarige leeftijd na een crash met zijn Porsche. In de filmserie speelt Walker een agent die moet laten zien waar zijn echte passie ligt. In zijn werk of in de wereld van het straatracen.

# 7 Cars (2006)

Het derde deel van de Pixar-animatieserie Cars komt er volgend jaar aan, maar onze favoriet is de eerste episode waarin raceauto Lightning McQueen zijn metier tijdelijk moet verlaten om in het slaapstadje Radiator Springs opnieuw te beginnen. Daar voelt vindt hij de ware betekenis van vriendschap. Een mooie boodschap mag immers niet ontbreken in deze Disney-productie.

# 6 Gone in 60 seconds (1974)

Voor de jongere lezers; de versie uit 2000 met Nicolas Cage en Angelina Jolie is niet het origineel. Want die gaat terug naar 1974. Het verhaal is simpel; autodieven gaan op jacht naar de mooiste en meest bijzondere auto’s. De ultieme auto is de 1973 Ford Mustang Mach 1, alias Eleonore uit het origineel.

# 5 The Italian Job (1969)

Naast de originele The Italian Job uit 1969 is er ook een remake gemaakt na de eeuwwisseling. Wederom kiezen wij voor het origineel. Door een file te veroorzaken hopen een stel gouddieven met hun buit aan de Italiaanse politie te ontkomen in drie MINI’s Cooper S. De echte autoliefhebber is dan al lang weggezwijmeld bij de Lamborghini Miura uit de openingsscène.

# 4 Duel (1971)

Als ene Steven Spielberg begin jaren zeventig Duel maakt, kunnen we nog niet vermoeden dat we van doen hebben met wellicht de grootste regisseur van zijn tijd. Duel gaat over een forens die geterroriseerd wordt door een immense truck.

# 3 Drive (2011)

Ryan Gosling is in Drive een stuntman die bijklust als bestuurder van de vluchtwagen van een stel criminelen. Heerlijke stijlvolle film van regisseur Nicolas Winding Refn.

# 2 Rush (2013)

De rivaliteit van de jaren zeventig Formule 1-rivalen Niki Lauda en James Hunt is prachtig neergezet door regisseur Ron Howard. De film draait om het jaar 1976 waarbij beide coureurs alles riskeren om wereldkampioen te worden.

# 1 Le Mans (1971)

De derde film uit 1971 in dit rijtje is de bekendste: Le Mans. Het is niet de beste film van deze top-10, wel de meest iconische. Steve McQueen in een Porsche 917 ‘Kurzheck’ in Gulf-kleuren, wat wil je nog meer? In 1968 zorgde McQueen ook al voor z’n ander hoogtepunt in de geschiedenis van Hollywood. In een Mustang GT 390 nam hij deel aan een van de bekendste achtervolgingsscènes ooit door de heuvelachtige straten van San Francisco. De film? Bullit.