Carros Top 10: de achterspoiler

De achterspoiler. De meeste modellen met een beetje pit in hun donder kunnen niet zonder. Met een goede achtervleugel verbetert je wegligging bij hoge snelheden immers aanzienlijk. Dit zijn de 10 beste achterspoilers van de laatste tijd.

Honda Civic Type R Black Edition

In hothatch-land wordt niet gekeken op een spoilertje meer of minder. Goede representant van de forse achtervleugel is de Honda Civic Type R. De Type R is weer in het nieuws omdat er onlangs een Black Edition-versie is verschenen. Daar komen er honderd van en de Black Edition is een afzwaaimodel, omdat de volgende generatie Type R al staat te trappelen.



Bentley Continental Supersports

Met de Bentley Continental Supersports introduceren de Britten een gepeperde versie van haar vertrouwde Continental. De W12 heeft de sprong gemaakt naar 710 pk en 1.017 Nm en met zoveel brute kracht aan boord, mag een forse spoiler op de achterzijde niet ontbreken.



Aston Martin Vantage GT8

Vorig voorjaar zagen we de Aston Martin Vantage GT8 voorbij komen en deze extreme straatlegale Vantage gaat voor de prijs ‘Spoiler van het jaar 2016’. Het is immers een enorm gevaarte dat op de 446 pk sterke GT8 geplaatst is. De Vantage GT8 bestellen zonder spoiler kan ook, dat is gewoon een kwestie van de optie Aero Pack niet aanvinken. De Aston Martin Vantage GT8 komt in een oplage van 150 stuks.



Jaguar F-Type SVR

De Jaguar F-Type kreeg dit jaar een upgrade in de vorm van nieuwe bumperpartijen en de toepassing van full-LED-technologie in de koplampen. Daarmee werd de uitstraling weer iets krachtiger. Topmodel binnen de reeks is de F-TYPE SVR die een jaar geleden zijn opwachting maakte. Het is met zijn 575 pk sterke 5,0-liter supercharged V8 de snelste en krachtigste F-TYPE ooit. De afdeling Special Vehicle Operations (SVO) van Jaguar Land Rover zorgde voor een gewichtsreductie van 25 kilo én aangepaste aerodynamica, zoals de grotere luchtinlaten en de actieve achtervleugel.



Ford Mustang

De Ford Mustang heeft een facelift ondergaan en daarmee beschikt de Pony-car voortaan over een spoiler. Het is geen enorm ding, maar het staat hem goed. De vernieuwde Mustang start zijn tweede jeugd eerst dit najaar in Amerika, waarna de muscle car in 2018 de oversteek maakt naar Europa. Met de facelift wordt afscheid genomen van de V6; alleen de vier- en achtcilinders blijven over.



Mercedes-AMG GT-R

Het afgelopen jaar kwamen er meerdere Mercedes-AMG modellen voorbij met een kekke achterspoiler; zoals de Mercedes-AMG A 45. Wij vonden het exemplaar op de 585 pk sterke Mercedes-AMG GT-R – in Green Hell Magno – de meest aansprekende.



Bugatti Chiron

In 2016 gingen de orderboeken voor de Bugatti Chiron open en binnen een half jaar was de 1.500 pk sterke hypercar al 200 keer verkocht. Dat een behoorlijke spoiler op de markante Chiron niet mag ontbreken, onderstrepen zijn magistrale acceleratiecijfers. De 0-100 km/u sprint zou in 2,2 seconden plaatsvinden en in ruim 13 tellen staat de naald van de kilometerteller op 300 km/u. De topsnelheid ligt op een duizelingwekkende 420 pk.



Koenigsegg Agera XS

Het Zweedse sportwagenmerk Koenigsegg heeft behoorlijk imposante achterspoilers in het aanbod. De Koenigsegg One:1 heeft een flinke jongen op het achtersteven maar ook de Agera RS doet goed mee. De afgelopen zomer sprong de Agera XS in het oog. De speciale one-off van de RS was namelijk uitgevoerd in het opvallende Karosserie Orange, waarbij in de lak diamantstof is verwerkt.



Apollo N

Op de Autosalon van Genève van een jaar geleden toonde het Duitse Apollo – voorheen Gumpert – twee supersporters. De Apollo N was er daar een van en die maakte met zijn 700 pk behoorlijke indruk. De auto weegt immers slechts 1.200 kilo. Om de krachten een beetje in bedwang te houden is er een behoorlijke achterspoiler gemonteerd op de rappe Apollo.





Morgan Aero 8 GT3 Concept

Op Genève 2016 stond ook de Pininfarina H2 Speed Concept, een waterstofauto met een fijne achtervleugel. De opvallende Pininfarina wordt wat ons betreft duidelijk verslagen door een andere conceptcar uit 2016; de Morgan Aero 8 GT3 Concept. Zijn taartschep is immens.