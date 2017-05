CARROS BUYERS GUIDE: 10 krachtige diesels

Met de nieuwe BMW M550d hebben de liefhebbers van krachtige diesels weer één model meer om uit te kiezen. Ons lijstje fijne oliestokers loopt van 170 naar 435 pk.

# 1 MINI Cooper SD driedeurs – 170 pk

De MINI Cooper SD trekt niet meteen alle stoeptegels uit de straat, maar wie een SD heeft besteld, raffelt de 0-100 km/u sprint toch af in 7,2 seconden. In combinatie met de bekende kart-achtige besturing is er derhalve genoeg sportiviteit te beleven. Bovendien is de auto fraai uitgevoerd met onder meer een zwarte honingraat grille met chroomomlijsting. Vanaf € 34.600,-.



# 2 Alfa Romeo Giulia Veloce – 210 pk

Bij lange na niet de krachtigste diesel in dit rijtje, maar tussen de vele SUV’s is deze achterwielaangedreven – en standaard zeer rijk uitgeruste – sedan een must. Met een vanafprijs van 55 mille is de Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 210 pk AWD ook nog eens redelijk betaalbaar. De 0-100 km/u vervolmaak je in deze diesel in 6,8 seconden.



# 3 Volkswagen Arteon – 240 pk

De Volkswagen CC heeft tegenwoordig de Arteon. Deze zomer rijdt de auto – die boven de Passat in de pikorde komt te staan – de showroom in, onder meer voorzien van een 240 pk sterke TDI. In combinatie met de zeventraps DSG-transmissie sprint je in 6,5 tel van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt van 245 km/u. Prijs: n.n.b.



# 4 Maserati Levante Diesel – 275 pk

De Levante is leverbaar met twee 3,0-liter V6 krachtbronnen. De eerste is een benzinemotor die 350 pk levert, de tweede een diesel met 275 pk. Die dieselversie voldoet de klassieke sprint net binnen de zeven seconden. Rijklaar kost de auto ruim 104.000 euro.



# 5 Jaguar XF 30d – 300 pk

Net als de Maserati Levante is de Jaguar XF voorzien van een 3,0-liter V6. De turbodiesel is bij Jaguar goed voor 300 pk. In 6,2 seconden snelt de auto ermee van nul naar honderd. De achterwielaangedreven XF wordt binnenkort ook leverbaar als ruimere Sportbrake. Vanaf 78.340 euro.





# 6 Range Rover Velar D300 – 300 pk

Concerngenoot Range Rover haalt eveneens 300 pk uit de 3,0-liter V6 en daarmee is de gloednieuwe Velar een fractie slomer dan de XF. De 0-100 km/u in 6,5 tellen is nog altijd heel behoorlijk want met 700 Nm aan koppel zit je om trekkracht nooit verlegen. Vanaf 91.400 euro.



# 7 Porsche Cayenne S Diesel – 385 pk

Het maximumkoppel bij de Porsche Cayenne S Diesel begint met 850 Nm al behoorlijke astronomische waarden aan te nemen. Het vermogen van 385 is bovendien flink meer dan de basisversie die het moet doen met ‘slechts’ 262 pk. In 5,5 seconden schiet de sportieve diesel-SUV van Porsche van nul naar honderd. Vanaf ruim 139.000 euro.

#8 BMW M550d – 400 pk

De BMW M550d kennen we natuurlijk nog van de vorige generatie. Die was met 381 pk en 740 Nm bepaald niet misselijk, al schiet de nieuwe M550d daar resoluut overheen met liefst 400 pk en een koppel van 760 Nm. In 4,4 seconden knalt de BMW M550d xDrive van nul naar honderd. De iets zwaardere Touring laat daarvoor tweetienden meer aantekenen. De introductiedatum en prijs van de BMW M550d xDrive volgen nog.



# 9 Audi SQ7 TDI – 435 pk

Audi schreeuwt van de daken dat haar SQ7 TDI de meest krachtige diesel-SUV op de markt is. Indrukwekkend is de auto zeker met z’n 900 Nm aan koppel. De 4.0 V8 TDI beschikt over een elektrisch aangedreven compressor zodat de SQ7 TDI nog sneller van z’n plaats is. De bepaald niet lichte SUV van Audi accelereert in 4,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Vanaf ruim 127.000 euro.



# 10 Bentley Bentayga Diesel – 435 pk

Bentley is natuurlijk een concergenoot van Audi, dus ook de Bentley Bentayga Diesel beschikt over de krachtbron die aan boord van de Audi SQ7 TDI ligt. De Bentayga Diesel heeft derhalve net zoveel vermogen als de snelle Audi en kent gelijke acceleratiecijfers. De auto is wel flink duurder. Vanaf 288.000 euro.