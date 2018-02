De batterij van de toekomst is ‘solid state’

De batterijen die momenteel voor elektrische auto’s worden gebruikt volgen de lithium-ion technologie. Kort gezegd, de materie binnenin is vloeibaar. De batterijen van de toekomst zullen echter met een vaste massa werken; maak kennis met de ‘solid state’-batterij.

Deze week schreven we over stofzuigerbouwer Dyson en haar wens om binnen afzienbare tijd met drie elektrische auto’s op de markt te komen. Dyson denkt onder meer met zijn vooruitstrevende batterijpakketten het verschil te kunnen maken. Zo maakt Dyson niet gebruik van de bekende lithium-ion technologie op basis van vloeibare elektrolyt, maar van elektrolyt in een vaste subtantie. Het voordeel van zo’n ‘solid state’-batterij is dat ze een stuk compacter zijn dan de lithium-ion variant en bovendien meer capaciteit hebben. Daarnaast zijn ze veiliger, omdat ze niet kunnen exploderen.

Dyson

In eerste instantie wilde Dyson de ‘solid state’-batterij al in haar debuutmodel plaatsen. Maar die auto moet al in 2019 op de markt komen en dat lijkt net te vroeg voor de toepassing van de nieuwe technologie. In de tweede en derde Dyson zullen we de ‘solid state’-batterij dan wel terugvinden. Dat zal dus niet voor 2020 zijn. Toyota heeft uitgesproken rond 2022 met de nieuwe batterijtechnologie te willen gaan werken en ook Hyundai maakt vaart. Ondertussen winnen de vertrouwde lithium-ion batterijen aan capaciteit en worden ze bovendien goedkoper. Wanneer de ‘solid state’-batterij het uiteindelijk gaat winnen van de lithium-ion is dus nog niet zo makkelijk te zeggen, maar dat ze de toekomst hebben lijkt wel duidelijk. Naast kleiner, energie-dichter, veiliger en op termijn goedkoper, heeft het er alle schijn van dat de ‘solid state’-batterijen ook duurzamer zijn én bovendien sneller zijn op te laden.

Laboratorium

BMW – niet toevallig partner van Toyota op het gebied batterijtechnologiën – denkt rond 2025 de ‘solid state’-batterij te kunnen aanbieden, aldus BMW-marketingbaas Ian Robertson. Tegen het Britse Autocar vertelde Robertson dat de ‘solid state’-batterij al perfect werkt in het laboratorium, maar dat de weg naar productie vooralsnog verschrikkelijk moeilijk is. Ondertussen zijn er ook autobouwers die heil zien in een ‘solid state’-batterij van grafeen, zoals Henrik Fisker. Ook Elon Musk van Tesla is gecharmeerd van de grafeen-batterij.