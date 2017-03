Pk’s op het water: dit gebeurt als automerken jachten ontwerpen

Het is lente. We verruilen dus voor één keer het asfalt voor het water, want ook daar zijn de bekende automerken steeds vaker actief.

Niniette 66

De Bugatti Chiron herken je en profil uit duizenden vanwege de bekende ovaal-vorm. Dat kenmerk moest dus ook terugkomen in het jacht dat Bugatti samen met Palmer Johnson ontwierp. Om alle twijfel weg te nemen dat het hier een Bugatti-boot betreft, vond ontwerper Etienne Salomé dat de Niniette 66 hetzelfde duotoon kleurverloop moest hebben: licht- ontmoet donkerblauw. Aan boord tref je naast veel koolstofvezel, hout en leder ook het nodige comfort: aan een bubbelbad, champagnebar en open haard is gedacht. We zien echter geen Bugatti-motoren terug, wel twee V8-krachtbronnen van MAN die de topsnelheid opschroeven naar 44 knopen, ofwel ruim 80 km/u.



Lexus Sport Yacht

Zo typisch merkeigen als het Bugatti-jacht is de snelle boot van Lexus niet. Wat de Japanners wel weer goed doen is twee heuse V8-motoren uit de Lexus RC F aan boord hijsen. Toyota Marine bouwde het jacht in samenspraak met Lexus en wederom zien we veel koolstofvezel terug. Met een totaalvermogen van 880 pk, houdt deze 12,7 meter lange Lexus voor op het water –vooralsnog een conceptversie – de Bugatti-boot bijna bij. De topsnelheid bedraagt immers 79 km/u.



Mercedes-Benz Arrow 460 Granturismo

In de jaren dertig van de vorige eeuw domineerden de Silver Arrows van Mercedes-Benz de circuits. Het lijnenspel van deze racers inspireerde Mercedes-Benz tot de Arrow 460 Granturismo, die door de Britse werf Silver Arrows Marine gebouwd werd. Inmiddels heeft het Finse Baltic Yachts het model ook in productie genomen. De 14 meter lange Arrow 460 Granturismo beschikt over twee 480 pk sterke dieselmotoren, die niet van Mercedes-makelij zijn.



Aston Martin Quintessence AM37

Vorig jaar toonde Aston Martin haar ruim 11 meter lange AM37 op Monaco Yacht Show. Quintessence Yachts bouwde de krachtpatser (topsnelheid: 50 knopen). De twee Mercury motoren aan boord leveren elk 520 pk aan vermogen. Aardig pluspunt is de hardtop die razendsnel dichtglijdt als er een buitje aan komt.



Benetti Fisker 50

Henrik Fisker kennen we natuurlijk van Fisker Automotive en VLF Automotive. Hij zette ook zijn handtekening onder dit 50 meter langer superjacht voor de Italiaanse werf Benetti. Aan ruimte geen gebrek op dit enorme schip, waarop onder meer een bioscoop en fitness-ruimte te vinden zijn.



The Concept Speedboat – Jaguar

Als je liever een compact bootje wilt, dan is de ruim zes meter lange speedboat van de Canadese ontwerper Ivan Erdevicki een optie. De ‘The Concept Speedboat’ was specifiek bedoeld als extra aanschaf bij de Jaguar XF Sportbrake. De gebruikte materialen zijn onder meer glasvezel en koolstofvezel.



Lancia di Lancia – Lancia en Fiat

Het is niet de mooiste boot in dit rijtje, maar praktisch is de 13,1 meter langer ‘Lancia di Lancia’ wel. Je kunt met in totaal 11 mensen aan boord en en er is zelfs een klein hutje voor twee. Compleet met airco. Beide motoren zijn afkomstig van Fiat en zorgen voor een fikse topsnelheid van 55 knopen. De Martini Racing-strepen had u natuurlijk al lang herkend.



Porsche Design Royal Falcon Fleet 135

Porsche Design heeft een naam hoog te houden als het om het om ontwerpen gaat. Een flinke catamaran mag dus niet in het portfolio ontbreken. Dit exemplaar is ruim 41 meter lang en kan een topsnelheid van meer dan 30 knopen aan.



Audi Trimaran Yacht

Vier jaar geleden introduceerde Audi Concept Design een boot met drie drijvers; een zogenoemde trimaran. Samen met ontwerpster Stephanie Behringer tekende de studio een snelle boot die zo uit een episode van Star Wars weggelopen kan zijn. Het luxueuze snelle jacht wordt aangedreven door twee Audi TDI turbodieselmotoren en de geïntegreerde jetski’s beschikken over elektrische aandrijving, een soort hybride dus eigenlijk. Met die elektromotoren kan een snelheid van 6 knopen worden gehaald en ze zijn uitstekend geschikt om in de haven te manoeuvreren. Op de dieselmotoren kunnen snelheden van meer dan 30 knopen worden gehaald en deze laden tegelijk ook de accu’s op voor de elektromotoren van de jetski’s. Het jacht biedt plaats aan twaalf personen op het dek.