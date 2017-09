Audi A8: Sprong vooruit

De auto maakt momenteel net zo’n stormachtige ontwikkeling door als de mobiele telefoon tien jaar geleden. Omdat Audi niet als Nokia wil eindigen, profileert het merk zich nu als ‘premium digital car company’. Is de nieuwste Audi A8 dan een iPhone?

Even terug naar de Audi Summit deze zomer. In Barcelona werd de Audi A8 onthuld met een Apple-achtige presentatie: statisch en met de nadruk op de techniek. Geheel statisch was de presentatie echter niet. Het voordeel boven een smartphone is natuurlijk dat een auto je kippenvel kan bezorgen. Daarvan maakte Audi dankbaar gebruik door met een indrukwekkende reeks raceauto’s over het podium te bulderen. Audi had zowaar Walter Röhrl – de laatste twintig jaar vooral Porsche-ambassadeur en -onderstelspecialist – bereid gevonden om te vertellen over zijn wereldrecord op de Pikes Peak-heuvelklim met de Sportquattro.

Met de sportieve successen kwamen ook de innovaties voor op de weg. Uiteraard quattro-vierwielaandrijving, de aerodynamica van de Audi 100 en de aluminium constructie van de eerste A8. Wat vooral opvalt aan deze geschiedenisles is dat Audi 35 jaar geleden amper als vooruitstrevend, laat staan premium te boek stond. Het merk heeft zichzelf dus opnieuw uitgevonden. En laat het vermogen daartoe nou net nodig zijn in dit digitale tijdperk.

Audi wil vanaf nu een ‘premium digital car company’ zijn. Wat houdt dat in? Denk aan verregaande integratie van de gebruikselektronica die we vandaag kennen en intensief gebruiken (smartphones, tablets en computers) met de auto, die ons persoonlijke mobiliteit en vrijheid geeft. Denk ook aan de ondersteuning die de digitale techniek kan bieden bij het rijden, tot uiteindelijk – in de toekomst – volledige overname van de controle over de auto (autonoom rijden). Veel valt onder de noemer Audi AI – kunstmatige intelligentie dus.

Staupilot

De nieuwe A8 is de eerste Audi die grote stappen zet op het gebied van zowel connectiviteit als autonome mobiliteit. De auto kan bijvoorbeeld met afstandsbediening van buiten de auto worden geparkeerd in een parkeervak (Parkpilot) en in een garage (Garagepilot), met behulp van de vernieuwde Audi-app. En het is de eerste auto die in bepaalde situaties het rijden zo verregaand van je overneemt, dat je de handen langer dan enkele seconden van het stuur mag halen – als de wetgever dat ook toestaat. Audi noemt dat de Staupilot, oftewel file-assistent. Daarmee kun je op snelwegen en provinciale wegen met gescheiden rijbanen tot een snelheid van 60 km/h het stuur volledig uit handen geven. ‘Autonoom rijden, stage 4’ wordt dat genoemd. Audi vertelt erbij dat het per land moet worden goedgekeurd en op de daar gebruikelijke wegen moet worden afgestemd. Dat zal in fasen plaatsvinden. Verwacht dus niet meteen alle functionaliteit bij de marktintroductie in Nederland.



Laserlicht

Al die techniek is in de nieuwe A8 in een herkenbaar jasje verpakt. De Audi is weliswaar tot in het laatste detail compleet nieuw, maar het design is behoedzaam geëvolueerd. Dat is mooi voor de bezitters van het huidige model, die dan niet meteen in een verouderd model rijden.

De nieuwe Audi A8 is flink forser dan zijn voorganger (5,17 meter voor de gewone versie, 5,30 meter voor de A8 L). Ook de grille is wederom groter en is voortaan ‘puntig’ in de breedte getrokken, tot gedeeltelijk onder de koplampen. Die zijn gekrompen, want LED-matrixkoplampen met (optioneel) laserlicht kunnen veel slanker worden vormgegeven. Maar het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat ze beter licht geven en adaptief functioneren en tegenliggers en voorliggers uitkaderen als je met grootlicht onderweg bent.

Voetmassage

Het meest revolutionair is de nieuwe Audi echter in het interieur, met een compleet nieuw bedienconcept. Het hele dashboard inclusief middenconsole is totaal anders opgezet. Nagenoeg alle knoppen zijn verdwenen. De bediening van bijna alle functies gaat via twee aanraakschermen. Het bovenste is bestemd voor infotainment, muziek en navi, het onderste voor alle andere functies. De bediening geschiedt niet alleen met de gebruikelijke vingerbewegingen die we van tablets kennen – Audi heeft bij de selectie van een functie ook nog een voel- en hoorbare klik ingebouwd, om het gemis van knoppen te compenseren. Ook de spraaksturing is verder verbeterd.



Behalve de twee aanraakschermen in de middenconsole heeft de A8 ook een beeldscherm ter vervanging van het instrumentarium, net als in de A3 en de TT. Je kunt daarop de navigatiekaart projecteren, de meters voor snelheid en/of toerental of een combinatie. Het is een high-res beeldscherm met full-HD resolutie (1.920 x 720 pixels).

De bestuurder en de passagier voorin hoeven zich dus niet te vervelen. Maar de beste plek in de nieuwe Audi A8 is toch wel achterin. En dan vooral rechts achter in de verlengde A8 L. Want daar kun je je benen helemaal strekken en je voeten laten verwarmen en masseren. En intussen het infotainmentsysteem of de klimaatregeling bedienen met je eigen uitneembare aanraakschermpje achterin.

Draadloos laden

Audi maakt een verdere stap in de richting van elektrificatie van de aandrijflijn, door alle motoren voortaan te voorzien van een riemaangedreven starter-generator (RSG), die het hart vormt van het nieuwe 48-volt boordnet van de A8. De RSG maakt het mogelijk om de motor uit te schakelen en een soepele herstart te maken, zonder dat de bestuurder het merkt. Zo kun je de auto laten uitrollen om de kinetische energie maximaal te benutten. Maar de RSG kan ook maximaal energie terugwinnen (12 kW) bij afremmen. Alle krachtbronnen van de A8 worden zo milde hybrides, waardoor ze tot 0,7 liter per 100 kilometer zuiniger moeten zijn.



Die geplande motoren zijn drieliter zescilinders (benzine en diesel, respectievelijk 340 en 286 pk), vierliter achtpitters (wederom benzine en diesel, respectievelijk 460 en 435 pk) en als topper wederom een W12 van zes liter inhoud, waarover Audi later meer bekendmaakt. Daarnaast komt er een A8 L e-tron quattro met een plug-inhybride aandrijflijn bestaande uit een 3.0 TFSI-benzinemotor en een elektromotor, die samen goed zijn voor 449 pk. De A8 L e-tron kan maximaal 50 kilometer elektrisch rijden met de stroom uit zijn lithium-ion-accu en kan optioneel draadloos, dus via inductie worden opgeladen, een primeur voor Audi.

Quattro-besturing

Dat al deze aandrijflijnen hun kracht via alle vier de wielen aan het wegdek toevertrouwen is voor Audi geen primeur. Maar quattro-aandrijving heeft nu gezelschap gekregen van ‘quattro-besturing’. Dat wil zeggen dat ook de achterwielen – afhankelijk van de snelheid – kunnen mee- of tegensturen om respectievelijk de stabiliteit (op hogere snelheden) en de wendbaarheid (op lagere snelheden) te verbeteren.

Er is echter niet alleen extra rijdynamiek, maar ook extra rijcomfort. Want de Audi A8 is leverbaar met de tweede generatie van een volledig actief onderstel, dat mogelijk wordt gemaakt door het 48-volt boordnet. Elk wiel kan onafhankelijk omhoog of omlaag worden bewogen om ultiem comfort of juist extra sportiviteit te verschaffen. Bovendien zorgt dit systeem voor extra veiligheid voor de inzittenden. Als het pre-sense-systeem een zijwaartse botsing meent te herkennen, brengt het de carrosserie bliksemsnel in de hoogste positie, wat het risico op letsel voor de inzittenden verkleint.

Wat al deze techniek in de praktijk op de weg betekent, is nog even afwachten. Feit is dat deze Audi A8 qua concept misschien wel meer gemeen heeft met de nieuwste smartphone dan met zijn voorganger. De software is minstens zo belangrijk als de hardware. En net als met die telefoon bepaalt de laatste software-update hoe intelligent je auto is. De digitale revolutie in de auto is ontketend en Audi lijkt met deze nieuwe A8 niet van plan om zijn ‘voorsprong door techniek’ af te staan.