Met de komst van de Range Rover Sport P400e is het aanbod van grote SUV’s met een stekker verder uitgebreid. Dit koop je als je tussen de 70.000 en 100.000 euro te besteden hebt.

#1 Range Rover Sport P400e – 97.815 euro

De Range Rover Sport P400e kiest voor een samenspel tussen een 2,0-liter viercilinder Ingenium-benzinemotor en een elektromotor. Het leidt tot een fors systeemvermogen van 404 pk. Daarmee is de plug-in hybride ook best snel. In 6,7 seconden sprint je vanuit stilstand naar 100 km/u. De volledige elektrische actieradius bedraagt, na 7 uur en 30 minuten laden, 51 kilometer. Via de speciale wallbox is de batterij echter al in 2 uur en 45 vol. Wie de Range Rover Sport te min vindt, opteert voor de Range Rover PHEV P400e. De grote broer gaat de deur uit voor € 139.195,-.



#2 BMW X5 xDrive40e Plug-in hybride – 94.801 euro

In het directe vaarwater van de Range Rover Sport P400e zit de BMW X5 xDrive40e Plug-in hybride die net iets goedkoper is. De BMW X5 xDrive40e iPerformance – een hele mond vol – heeft 313 pk. Een stuk minder dan de Range Rover, al is de BMW slechts één tiende langzamer bij een stoplichtsprint dan de Brit. De elektrische actieradius van de P400e is echter veel ruimer. Dik 30 kilometer haalt de plug-in hybride X5 op één stekkerlading. Een 2,0-liter viercilinder en een elektromotor doen samen het werk.



#3 Audi Q7 e-tron quattro – 89.765 euro

In dit lijstje ziet u louter modellen voorzien van een 2,0-liter viercilinder benzinemotoren die gekoppeld zijn aan een elektromotor. Audi doet het bij de Q7 anders door te kiezen voor een diesel en wel voor een 3,0-liter V6 TDI-motor. Volgens Audi moet u op diesel- en elektromotor samen tot wel – in theorie – 1.320 kilometer kunnen reiken. Naar Zuid-Frankrijk zonder tankstop, dus. De Q7 e-tron quattro laadt zich via een normaal stopcontact op in 8 uur en via een snellaadsysteem in 2,5 uur en kan daarna 56 kilometer volledig elektrisch aan de slag. De sprint van 0-100 km/u doet de 373 pk sterke Audi in 6,2 seconden.





#4 Volvo XC90 T8 Twin Engine- 81.895 euro

Wie puur naar vermogen kijkt, ziet dat alleen Volvo XC90 T8 de Range Rover overtreft. Die power vertaalt de hybride Zweed in de beste acceleratiecijfers van dit vijftal, want in slechts 5,5 tellen is de 0-100 km/u geklaard. Puur elektrisch komt de Twin Engine iets minder voor de dag, want met 43 kilometer is het geen lijstaanvoerder. Overigens is de XC90 te voorzien van het Polestar Performance Optimisation-pack. Daarmee schiet het vermogen naar 421 pk, terwijl het maximumkoppel uitkomt op 680 Nm.



#5 Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC Coupé – 70.709 euro

De Mercedes-Benz GLC 350 e heb je als hoekige allrounder en als meer gestroomlijnde coupé. Net als bij de Range Rover Sport P400e werkt een 2,0-liter viercilinder benzinemotor samen met een elektromotor, al blijft het systeemvermogen bij Mercedes-Benz beperkt tot 320 pk. Daar is de vierwielaangedreven coupé echter een stuk rapper mee dan de Range Rover, want de slankere Benz doet de klassieke sprint in 5,9 seconden. Dankzij de speciale boost-functie worden de twee krachtbronnen gezamenlijk in stelling worden gebracht om deze snelle spurt te realiseren. De Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC Coupé is met voorsprong de goedkoopste keuze in dit stekkerkwintet.