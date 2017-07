50 jaar H.A.I.: Niet voor oude heren

De Hollandse Auto Importmaatschappij B.V. (H.A.I.) te Rijnsburg ziet volgende maand Abraham. De historie van het 50-jarige familiebedrijf begon ooit in een Wassenaarse caravan met de verkoop van één auto.

Je moet ergens beginnen, is de boodschap voor elke startende onderneming. Nou, de families Van der Klugt en Van der Marel namen dat wel heel letterlijk in 1967. De allereerste auto werd gewoon vanuit een caravan verkocht. Na de oprichting op 16 augustus 1967 verhuist het bedrijf na een jaar naar de Zoeterwoudseweg in Leiden, om een decennium later naar Rijnsburg te verkassen. Aan de Floralaan – waar het nog altijd is gevestigd – maakt het naam met de verkoop van diverse Amerikaanse merken. Rambler, Jeep en American Motors Corporation (AMC) zijn de exoten waarmee het scoort. Naast het mooie aanbod adverteert H.A.I. met heerlijke slogans als ‘Maar niet voor oude heren’ en ‘Gebouwd voor een lang en bezig leven’. Naast de Amerikanen importeert H.A.I. ook een aantal jaren Mazda, Hummer, Aston Martin en Daihatsu.



Nieuwe koers

Dat H.A.I. een echt familiebedrijf is, blijkt als in 1980 Willem van der Klugt jr in de zaak komt, de huidige directeur. Hij start in het verkoopteam. Van der Klugt sr. gaat in 1987 met pensioen en dat is ook het jaar dat AMC niet meer verkocht wordt. De merknaam verdwijnt nadat het door Chrysler is opgekocht. Willem van der Klugt jr kiest als nieuwe directeur voor een koerswijziging. De klassiekers maken plaats voor jong gebruikte auto’s. H.A.I. is bovendien genoodzaakt het over een andere boeg te gooien als gevolg van de extreem dure dollar. De inzakkende verkoop van Amerikaanse auto’s wordt opgevagen door de verkoop van onder meer Jaguar, Porsche, Mercedes en Ferrari.



House of Brands

H.A.I. profileert zich steeds sterker als House of Brands. “Van de exclusieve merken hebben we een aantal auto’s staan. Dat zijn de auto’s voor de liefhebbers en de ‘happy few’. Trekkers voor jong en oud. Waarvoor men de showroom in komt om te bewonderen en een selfie mee te maken. De omloopsnelheid zit hem in nieuwe en jong gebruikte 4×4 auto’s zoals als Range Rover, Jeep, Ford USA en Subaru”, aldus Van der Klugt. En al jaren is H.A.I. dealer van Chevrolet USA, Cadillac en Corvette.

Klompen

H.A.I. is trots op haar gevarieerde klantenkring. Of zoals ze zelf zeggen: van de boer op klompen tot de zakenman strak in pak lopen de showroom plat. Tot ver buiten de bollenstreek wel te verstaan. Van Frankrijk tot Japan en van Italië tot in Spanje zijn de auto’s en klantvriendelijkheid van H.A.I in trek. Fier zijn ze in Rijnsburg eveneens op het feit dat klanten hun auto vanuit heinde en verre naar de tien plekken tellende werkplaats komen brengen. Van der Klugt: “Dat is het vertrouwen dat klanten hebben. Sommige klanten vertrouwen hun Aston Martin DB9 of Rolls Royce alleen aan ons toe voor service- en onderhoud. En komen daarvoor speciaal over uit Almelo of nog verder weg.”



Vooruitblik

Nu H.A.I. in augustus Abraham ziet, is het ook tijd om vooruit te kijken. Naar de pakweg komende vijftig jaar. Of de derde generatie Van der Klugt dan in het bedrijf actief is, weet Willem van der Klugt nog niet. “Op dagen dat hij vrij is, is hij hier om te helpen. Maar laat hem ook maar vijf jaar buiten spelen. En dan kijken we wel verder,” precies zoals Senior hem als jonge knaap voorschotelde. Dat H.A.I. er nog wel even tegen aankan, is een zekerheid denkt Van der Klugt: “Het H.A.I.-team is hecht, er is nauwelijks verloop in het personeelsbestand en evenmin in het leveranciers- en klantenbestand. En met ons kenmerkende Hollandse familiebeleid hebben wij bewezen dat we economische hobbels kunnen doorstaan.” De ouderdom – in de beste zin van het woord – gloort voor H.A.I. Niet gek voor een bedrijf dat ooit adverteerde met ‘Maar niet voor oude heren’.