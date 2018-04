CARROS BUYERS GUIDE: 5 nieuwkomers van rond de 80 mille

Je hebt 80.000 euro te besteden aan een nieuwe auto, maar je weet nog niet zo goed wat het nu moet worden? CARROS heeft – als fijne ‘Buyers Guide’ een aantal nieuwkomers geselecteerd die precies in die prijsklasse vallen.

Jaguar I-Pace – 80.330 euro

De Jaguar I-Pace is toch wel één van de auto’s van dit jaar. Hij is namelijk luxe, modern vormgegeven, vierwielaangedreven én volledig elektrisch. Voor de zakelijke rijder is de bijtellingsvriendelijke I-Pace dus zeker een interessante optie. Met een actieradius van 480 kilometer (WLTP-cyclus) en een snellaadtijd van 40 minuten (dat is de tijd voordat je batterij 80 procent vol is) staat de praktische inzetbaarheid voorop. En even zin in een stoplichtsprint? De I-Pace snelt in 4,8 tellen van nul naar honderd.



BMW X4 xDrive25d – 78.995 euro

Ook vierwielaangedreven, maar zeker niet elektrisch, is de BMW X4 xDrive25d. De 231 pk sterke diesel heeft een maximumkoppel van 500 Nm en dat maakt hem lekker sportief. Op bijtellingsvriendelijkheid kan de 25d geen potten breken, maar de nieuwe X4 kent wel een aantal uitvoeringen die minder impact hebben op je budget. De instapversie – de xDrive20i met 184 pk – start immers bij 62.995 euro. Doorsparen kan ook. Voor 97.695 euro staat de M40d voor de deur. Die uiterst krachtige diesel is goed voor 326 pk aan vermogen en 680 Nm aan koppel.



Audi A6 55 TFSI quattro – 78.745 euro

In juli staat de nieuwe Audi A6 Limousine in de showroom (de Avant volgt spoedig) en dan kun je voor net geen 80 mille terecht voor de Audi A6 55 TFSI quattro. Die versie beschikt over een 340 pk sterke 3,0-liter V6-turbomotor met een koppel van 500 Nm. Daar hoort een snelle acceleratie bij, want de 55 TFSI heeft 5,1 tellen nodig om vanuit stilstand 100 km/u aan te tikken. Dieselen is ietsje goedkoper. Bij de verkoopstart kost de A6 50 TDI quattro – een 3,0-liter diesel met 286 pk – 76.995 euro. Ietsje later volgen dan goedkopere A6’s, zoals een 3.0 TDI met 231 pk, een 204 pk sterke 2.0 TDI en een 2.0 TFSI met 245 pk.



Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI – 79.750 euro

Net als de Audi A6 krijgt de gloednieuwe Touareg van concerngenoot Volkswagen deze zomer twee 3,0-liter diesels in motorengamma. Ook zij beschikken over 231 en 286 pk. De minst krachtige variant zal 79.750 euro kosten en dan krijg je er 4Motion- vierwielaandrijving bij. Wie de 286 pk versie kiest, betaalt zomaar 10 mille meer. De Touareg krijgt flinke concurrentie in het luxe SUV-segment, maar met de nodige innovaties denkt de Touareg het verschil te kunnen maken.



Audi e-tron – 82.500 euro

Audi’s elektrische SUV, de e-tron, zal pas volgend jaar op de markt verschijnen, maar Audi laat nu al weten dat de auto voor zo’n 82.500 euro de showroom uitrijdt. Voor die prijs – en ook om alle andere karakteristieken – zal de e-tron het vooral opnemen tegen de Jaguar I-Pace. De e-tron richt zich hoofdzakelijk op zakelijke rijders vanwege z’n aantrekkelijke bijtelling. Al heeft de elektrische Audi wel het nadeel dat hij na 1 januari 2019 op de markt komt en dus in de aangescherpte bijtellingsregels valt. Straks betaal je over de eerste 50.000 euro 4 procent bijtelling en over de rest gewoon 22 procent.