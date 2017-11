11 hot hatches: welke biedt de meeste pk’s voor je euro?

De nieuwe Volkswagen Polo GTI doet met 29.590 euro voor 200 pk op het eerste gezicht een aantrekkelijk aanbod. Maar hoe verhoudt de snelle Polo zich tot 10 andere hot hatches? We nemen de kosten per pk als uitgangspunt.

1] SEAT Leon SC Cupra –41.550 euro – 300 pk = 139 euro per pk

De SEAT Leon SC Cupra is een koopje als je puur kijkt naar hoeveel één pk kost. En dan is-ie ook nog eens voldoende snel. Vanuit stilstand sprint de CUPRA in exact 6 seconden naar 100 km/u. Gezien z’n scherpe prijs is er zat ruimte om hem nog rijker aan te kleden.



2] Peugeot 208 GTi – 29.900 euro – 208 pk = 144 euro per pk



De Peugeot 208 GTi is een fractie duurder dan de Polo GTI, maar heeft wel net iets meer pk’s tot zijn beschikking. De 1.6 e-THP-benzinemotor met turbo is bovendien goed voor een iets vlottere sprint. In 6,5 tellen schiet de 208 GTi immers van nul naar honderd. Peugeot heeft anders nog de 308 GTi in de aanbieding. Die kost 43.160 euro, maar dan heb je wel 270 pk (oftewel: 160 euro per pk).



3] Volkswagen Polo GTI – 29.590 euro – 200 pk = 148 euro per pk

De Polo GTI schopt het voor het eerst in zijn historie tot 200 pk. Met dat vermogen is een sprint van 0-100 km/u in 6,7 seconden mogelijk en een topsnelheid van 237 km/u. Standaard is de Polo GTI voorzien van een sperdifferentieel op de vooras én een adaptief onderstel. De auto is in het begin alleen leverbaar met DSG-transmissie, maar later volgt ook een versie met een handgeschakelde zesbak. Een aardig alternatief binnen de Volkswagen-gelederen is de 265 pk sterke Golf GTI Clubsport. Of vanaf komend jaar de up! GTI.



4] Ford Focus RS – 53.066 euro – 350 pk = 152 euro per pk

De Ford Focus RS haalt uit z’n de 2,3-liter EcoBoost motor moeiteloos 350 pk. Daar hoort een koppel van 440 Nm bij en een razendsnelle ‘stoplichtsprint’ van 4,7 tellen. De top ligt op een aanzienlijke 266 km/u. Ford mag bovendien trots zijn op z’n uitstekende weggedrag en dwarsversnellingen tot 1 g.



5] Renault Clio R.S. Trophy – 33.990 euro – 220 pk = 154 euro per pk

De Renault Clio is er in twee smaken; als 200 pk sterke Clio RS en als RS Trophy die er nog eens 20 pk bij optelt. Met de launch control ingeschakeld ben je vanuit stilstand in 6,6 seconden op snelwegwaarden. Het accelereren stopt bij 235 km/u.





6] Hyundai i30 N – 39.995 euro – 250 pk = 160 euro per pk

Hyundai heeft zeer binnenkort ook een heuse hot hatch in haar gelederen. De nieuwe i30 N is voorzien van een 2,0-liter T-GDI turbomotor en kent een vermogen van 250 pk, maar er is ook een versie 275 pk leverbaar. In 6,4 tellen snel je van nul naar honderd. De Hyundai i30 N start bij 39.995 euro.



7] Honda Civic Type R – 53.980 euro – 320 pk = 169 euro per pk



Als je puur de pk’s afzet tegen de prijs, is de Honda Civic Type R geen koploper in dit lijstje. Maar wat een geluid en rijbeleving. Lekker prominent aanwezig zijn de vier gigantische uitlaatuiteindes en forse achtervleugel. De 2,0-liter VTEC Turbo geeft je een 0-100 km/u sprint in 5,7 seconden en een topsnelheid van 272 km/u.



8] Mercedes-AMG A 45 4MATIC – 67.473 euro – 381 pk = 177 euro per pk



De 218 pk sterke – en 55.155 euro kostende – Mercedes-Benz A 250 Sport past prima in dit rijtje, maar we gaan ditmaal voor het topmodel; de Mercedes-AMG A 45 4MATIC. Met 381 pk is hij op de Audi RS 3 Sportback na de auto met het meeste vermogen en hij is ook nagenoeg even snel als de Audi. In 4,2 seconden staat de naald van de kilometerteller op 100 km/u. Per pk is de Mercedes echter stukken goedkoper dan z’n Duitse concurrent.



9] MINI John Cooper Works – 43.150 euro – 231 pk = 187 euro per pk



De 3-deurs MINI John Cooper Works kan met z’n 231 pk prima uit de voeten, bewijst z’n 0-100 km/u sprint in 6,3 seconden. Tel z’n kart-achtige besturing daarbij op en je hebt je auto voor het betere gooi- en smijtwerk gevonden.



10] Kia pro_cee’d GT – 39.740 – 204 pk = 195 euro per pk



Kia staat niet bekend om z’n dure modellen, maar doordat ze bijna 40 mille rekenen voor 204 pk als het om de Kia pro_cee’d GT gaat, bungelt dat model bijna helemaal onderaan in deze lijst. Heel snel is de Kia pro_cee’d GT met een klassieke spurt in 7,7 seconden overigens binnen het hierboven beschreven geweld ook niet.



11] Audi RS 3 Sportback – 79.905 euro – 400 pk = 200 euro per pk

Audi heeft met de S1, S3 en RS 3 een trio bommetjes op wielen in het programma. Ditmaal kiezen we voor de RS 3 Sportback. Officieel geen echte hatchback, maar wel zeker een compacte auto met power. Met 79.905 euro is de RS 3 de duurste auto in dit overzicht, maar dan heb je wel de beschikking over 400 pk onder je rechtervoet. In 4,1 seconden zit je vanuit stilstand op 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 280 km/u. Belangrijke pré; z’n quattro permanente vierwielaandrijving.