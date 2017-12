Een nieuw jaar vol modelnieuws. De 10 smaakmakers van 2018

In het aankomende jaar kunnen we weer een stortvloed aan nieuwe modellen verwachten. Naar deze 10 kijken wij reikhalzend uit.

1] Lamborghini Urus

Vorige week kwam hij – dik 5 jaar na het tonen van het studiemodel – onder het doek vandaan; de langverwachte Lamborghini Urus. Met 650 pk aan vermogen en een gigantisch koppel van 850 Nm gaat de auto door het leven als SSUV; een Super SUV. In 3,6 seconden accelereert de Urus van nul naar honderd, maar naast sportieveling op het asfalt belooft de nieuwkomer zich ook thuis te voelen op andere ondergronden. Liefst zes rijmodi maken de Urus geschikt voor onder meer sneeuw, zand en op het circuit.



2] Jaguar i-Pace

Met het zien van de Jaguar i-Pace Concept een jaar geleden weten we al voor 90 procent hoe de eerste elektrische auto van de Britten eruit komt te zien. Met 400 pk, vierwielaandrijving en een actieradius van 500 kilometer belooft de 4,68 meter lange vijfzits i-Pace de boel onder de stekkeraars op stelten te gaan zetten. De 0-100 km/u sprint zal circa vier tellen bedragen.



3] Tesla Model 3

2018 lijkt het jaar van de waarheid voor Tesla. Dan moeten de honderdduizenden inschrijvers op de Model 3 toch echt hun auto’s gaan krijgen, anders komen de Amerikanen in zwaar vaarwater, hoe groot de goodwill bij de investeerders ook is. De grote vraag is hoe goed de Model 3 in de praktijk is, want de eerste modellen die van de band zijn gerold, blinken niet uit in de afwerking, zo schijnt.



4] Aston Martin Vantage V8

De gloednieuwe Aston Martin Vantage wordt in het tweede kwartaal van 2018 verwacht. Eerst als V8 en later als V6 en Roadster. De instap-Aston heeft voor z’n ontwerp inspiratie opgedaan bij de DB11 en James Bond-auto DB10. Voor de V8-motor zijn de Britten gaan winkelen bij Mercedes-AMG. In de Vantage levert de krachtbron een vermogen van 510 pk en 685 Nm koppel. In 3,6 tellen snelt de Vantage vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 314 km/u.



5] Porsche 911 Carrera T

Porsche begint het nieuwe jaar goed met de 911 Carrera T die in januari verschijnt. De auto wordt in de markt gezet als puristische rijdersauto. Zo is de nieuwkomer 20 kilo lichter dan de reguliere 911 Carrera en beschikt hij over eeen 370 pk sterke 3,0-liter zescilinder boxermotor met bi-turbo. Voor de nodige beleving is de Porsche 911 Carrera T voorzien van een handgeschakelde transmissie met kortere overbrengingen, is de carrosserie met 10 mm verlaagd en is achterasbesturing leverbaar.



6] Audi A7 Sportback

Komend voorjaar staat de Audi A7 Sportback bij het dealerbedrijf. De tweede generatie neemt een aantal designkenmerken over van de nieuwe A8, getuige de nieuwe vormgegeven grille en kenmerkende LED-koplampen en achterlichten. Ook wordt de toplimousine als voorbeeld genomen als het gaat om de leverbare rijassistenten. Waar de A8 beschikt tot over 42 slimme hulpjes, schopt de A7 het tot 39 slimme technologieën die de bestuurder bijstaan. Een ander belangrijk nieuw model voor Audi in 2018 is de gloednieuwe Q3.



7] Mercedes-Benz CLS

De Mercedes-Benz CLS is aan z’n derde generatie toe. De vierdeurs coupé is zeer scherp gelijnd en is bij z’n introductie leverbaar met drie sportieve krachtbronnen, waarvan de CLS 450 de sterkste is. Daarbij werkt een benzinemotor met 367 pk samen met een elektromotor van 22 pk. Later in het jaar wordt ook nog een andere sportieve vierdeurs Mercedes verwacht. Het is de Mercedes-AMG GT met ruimte voor passagiers op de achterbank.



8] BMW X7

Voor BMW wordt 2018 het jaar van de X-en. De onlangs onthulde X2 staat dan in de showroom en ook de nieuwe X5 wordt verwacht. Maar wij zijn razend benieuwd naar de X7; een SUV met de grandeur en luxe van de 7 Serie. Dit najaar presenteerde BMW al een voorproefje daarop; een zeszits plug-in hybride luisterend naar de naam BMW Concept X7 iPerformance.



Eerst zijn in mei de ogen nog gericht op de BMW i8 Roadster die eind november zijn gezicht liet zien. De BMW i8 Roadster is slechts 60 kilo zwaarder dan de vernieuwde BMW i8 Coupé en profiteert van diens gegroeide accupakket. Na het indrukken van de eDrive-knop is volledig elektrisch met een snelheid van 120 km/u te rijden. Voorheen was dit slechts 70 km/u. Een driecilinder krachtbron is als vanouds ook van de partij.



9] Volvo XC40

De nieuwe Volvo XC40 zullen we in 2018 vaak in het straatbeeld gaan zien, is de verwachting. De compacte SUV heeft een geslaagd en onderscheidend uiterlijk, een hoog afwerkingsniveau en prima rijeigenschappen. En dan is het model ook nog eens leverbaar vanaf 39.975 euro. Dan rijd je wel met de T3 benzinemotor met 156 pk. Bij z’n introductie komend voorjaar is de XC40 alleen te rijden als D4 AWD en T5 AWD Intro Editions. En die zijn een stuk duurder dan net geen 40 mille.



10] Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

De reguliere versies van de Alfa Romeo Stelvio maken indruk, dus we kijken reikhalzend uit naar de sportiefste versie van de Italiaanse SUV: de Quadrifoglio. Hij wordt in de eerste helft van 2018 verwacht en dan betaalt u 127.750 euro voor een 2,9-liter biturbo-V6 met liefst 510 pk en een maximumkoppel van 600 Nm. De 0-100 km/u sprint zal in 3,8 tellen te klaren zijn, terwijl de topsnelheid een aanzienlijke 283 km/u bedraagt.