Eerst vakantie. En daarna is het tijd voor deze 10 najaarstoppers

Zo, eerst even genieten van de zomer, maar daarna barst het autogeweld weer los. Welke 10 nieuwkomers mag u de komende maanden niet missen?

#1 BMW 6 Serie Gran Turismo

BMW zegt de 5 Serie Gran Turismo vaarwel en verwelkomt de 6 Serie Gran Turismo. Een nieuw cijfer betekent ook een accentverschuiving, want de 6 Serie Gran Turismo is aanzienlijk lichtvoetiger dan z’n voorganger. BMW wist namelijk tot 150 kilo te besparen. De auto is flink rapper en bovendien ook sportiever in zijn rijden dankzij een verbeterd onderstel. BMW 6 Serie Gran Turismo is verder langer en lager dan de vorige GT. De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo wordt gepresenteerd tijdens de IAA van Frankfurt 2017 in september. De marktintroductie volgt in november. Prijzen zijn nog niet bekend.



#2 Audi A8

Met de nieuwste versie van haar toplimousine levert Audi meer dan een auto af. Het is vooral ook een statement hoever haar ‘voorsprong door techniek’ al is. De nieuwe A8 zet weer een stapje voorwaarts op het gebied van autonoom rijden. De Audi AI traffic jam pilot neemt het accelereren, sturen en remmen van de bestuurder over bij fileverkeer tot 60 km/u. Heeft u dat vaker gehoord? Nou, Audi claimt dat de de bestuurder de handen nu echt van het stuur kan houden, mits de regelgeving in het land dat toestaat. Andere leuke foefjes zijn het actieve onderstel en de parkeerpiloot. Inparkeren doe je voortaan op afstand via je smartphone. De Audi A8 is per september te bestellen en wordt vanaf december geleverd.





#3 Jaguar E-Pace

De exacte marktintroductie van tweede SUV van Jaguar – de E-Pace – is nog niet bekend, maar aangezien de Britten de Nederlandse vanafprijs van 48.300 euro al hebben gecommuniceerd, kan dat niet lang meer duren. Voor dat bedrag heb je overigens de voorwielaangedreven 150 pk sterke diesel, al loopt het motorengamma door tot 300 pk (benzine). Van de eerste compacte SUV van Jaguar wordt veel verwacht, na het overtuigende debuut van zijn grote broer; de alom geprezen F-Pace.



#4 Opel Insignia GSi

Opel heeft voor de Insignia de aanduiding ‘GSi’ weer afgestoft. Als Grand Sport injection is de Insignia goed voor een vermogen van 260 pk, terwijl de outfit van de snelle Opel onder bestaat uit een spoiler en aangepaste bumperpartijen. In het interieur zien we sporstoelen en een afgeplat stuurwiel terugkomen. Een leuk Duits geintje is Competition-modus. De ESP wordt dan uitgeschakeld voor een aardig potje driften. In het vierde kwartaal van dit jaar is de nieuwe Opel Insignia GSi te bestellen in Nederland.



#5 Volvo XC60 Polestar

Hoewel de huistuner van Volvo – we hebben het over Polestar – op eigen benen gaat staan, blijft de leverancier van performance-pakketten ook in de toekomst Volvo-modellen voorzien van smurfblauwe upgrades. De meest recente Volvo die door Polestar onder handen is genomen, is de XC60. Diens vermogen is van 407 pk gestuwd naar 421 pk.

#6 Mercedes-Benz X-Klasse

Zo uitdagend als de conceptversie is de nieuwe X-Klasse helaas niet, maar de pick-up van Mercedes-Benz zal zeker in de smaak vallen bij liefhebbers van robuuste werkpaarden. Al heeft Mercedes ook een versie klaar staan die zich meer richt op comfort en luxe. Vanaf november wil de X-Klasse Europa veroveren met een prijskaartje vanaf 38.480 euro. Dat is dan wel zonder BTW/BPM.



#7 Kia Stinger GT

Kia kondigde een heuse sportwagen aan in de vorm van de Stinger GT en liet daarna doodleuk in het midden of de snelle Koreaan ook echt naar Nederland komt. De kogel is inmiddels door de kerk en in het vierde kwartaal van dit jaar arriveren de eerste exemplaren bij de dealers. Naast een benzineversie met 255 pk en een diesel met 200 pk is er de Stinger GT. Deze topversie is voorzien van een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor met 370 pk.



#8 Porsche 911 GT2 RS

Met een vanafprijs van 354.300 euro is de Porsche 911 GT2 RS alleen te bereiken voor diegenen met de grootste spaarvakens, maar voor dat astronomische bedrag rijd je wel de ‘krachtigste 911 ooit’. De 1.470 kilo zware 911 GT2 RS levert namelijk 80 pk meer vermogen dan z’n voorganger en komt uit op 700 pk. De sprint van nul naar honderd verloopt in 2,8 tellen. Direct van nul naar tweehonderd mag natuurlijk ook, daar doet deze bliksemschicht slechts 8,3 seconden over. De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is vanaf december 2017 leverbaar.



#9 Alpine A110

Het herboren Alpine wil eerst twee Alpine Centers openen in Soestdijk en Hengelo voordat de A110 Nederlands grondgebied betreedt. Als de auto dit najaar dan eindelijk leverbaar wordt, staat er een Fransman voor u klaar voorzien van een 1,8-liter viercilinder turbomotor met 252 pk. Alpine lijkt met de A110 vooral de Porsche 718 op de korrel te hebben.



#10 Jaguar XJR575

Dat de Jaguar XJ is vernieuwd. geloven we graag, maar we hebben eerlijk gezegd vooral oog voor de XJR575 die met de update z’n intrede maakt. Met 575 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel is de rappe Brit goed voor een klassieke sprint in 4,4 tel. De subtiele spoiler, zwarte 20-inch wielen en overige sportieve details staan hem goed. De Jaguar XJR575 kost 204.150 euro en is vanaf komend najaar leverbaar.